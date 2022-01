Sedmu uzastopnu pobjedu Bullsima jutros po hrvatskom vremenu donio je sjajni DeMar DeRozan nevjerojatnom tricom iz kuta igrališta u Washingtonu, preko ruku dvojice suparničkih igrača s istekom vremena, po drugi put zaredom DeRozan je riješio utakmicu na spektakularan način, zabio za pobjedu s trice, iz teške situacije, te tako zavrijedio naslovnice i TV špice.

I to na gostovanjima

Prema BasketballReference.com, DeRozan je postao prvi igrač u povijesti NBA koji je pogodio za pobjedu dvije noći zaredom. Slavni Larry Bird je to već učinio, ali u uzastopnim utakmicama, u razmaku od dva dana, u siječnju 1985.

Pobjedom u subotu po američom vremenu, Bullsi su popravili skor na 24-10 i sami su na vrhu Istočne konferencije. Nisu izgubili, naime, od 11. prosinca. DeRozan ove sezone u prosjeku postiže 26,8 poena, pet skokova i 4,6 asistencija.

“To je nevjerojatno što sam napravio, pogotovo još na gostovanjima”, rekao je DeRozan i nastavio:

“Ne znam sanjam li sada ili je to stvarno", dodala je uzbuđena zvijezda Bullsa, prenosi ESPN.

Na Silvestrovo, DeMar DeRozan nagovijestio je svoju mini seriju pobjedničkih trica s istekom vremena, na načine, iz pozicija iz kojih ne da je teško pogoditi, nego neki o tome mogu samo sanjati...

Od Indiane, do Washingtona

Protiv Indiane je uzeo loptu i napravio sve sam. DeRozan je bio sam povukao zadnji napad i odlučio završiti tricom iz teške pozicije, s jedne noge, preko igrača, u clutch timeu. Odrazio se s jedne noge, čuvar mu je bio vrlo blizu, no pogodio je za pobjedu i šokirao publiku i čitav grad Indianapolis, za koji kažu da je najkošarkaškiji grad u SAD-u.

Sad u Washingtonu, DeRozan je zabio iz samog kuta, znači iz još teže situacije. Prvo je finitirao na šut prvog čuvara, a onda zabio preko drugog...

Zanimljivo je da je DeRozan igrač koji vrlo rijetko šutira trice, ove sezone ih u prosjeku zabijao tek 0.8 po utakmici, do Indiane. No, bek Bullsa je šuter i to dobra. Ove sezone u prosjeku zabija 59%, što je iznad prosjeka lige (55.6%).

Rezultati subotnjih susreta u američkoj profesionalnoj košarkaškoj NBA ligi:

Utah - Golden State 116-123

Bojan Bogdanović je igrao za Utah 35:01 minuta i postigao 20 koševa (šut za dva 3-4, trica 4-10, slobodna bacanja 2-2) uz 6 skokova, 1 asistenciju i 1 osvojenu loptu

Brooklyn - LA Clippers 116-120

Ivica Zubac nije igrao za LA Clipperse

Milwaukee - New Orleans 136-113

Detroit - San Antonio 117-116 (produžetak)

Washington - Chicago 119-120

Houston - Denver 111-124

LJESTVICE,

Eastern Conference

Atlantic Division