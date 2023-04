Jedno od najvećih rivalstava u poviejsti košarke bilo je ono između košarkaša Detroit Pistonsa Isiah Thomasa i najvećeg košarkaša ikad, Michaela Jordana. Dvije legende ovog sporta nikada nisu bile u dobrim odnosima, a dok su bili igrači, Jordan nije dao Thomasu da nastupa za Dream Team. Jordan je o Thomasu ružno govorio i u dokumentarcu The Last Dance, koji je postao veliki hit u vrijeme pandemije. Legenda Detroita Thomas rekao je da mu Jordan zbog svega toga duguje ispriku.

"Pričao je na nacionalnoj televiziji, nazvao me šupkom i onda je rekao da me mrzi. Rekao je to na javnoj televiziji. Ako nije to tako mislio, neka ponovo dođe na televiziju i ispriča mi se javno", rekao je Thomas u podcastu All the Smoke, koji vode bivši NBA košarkaši Matt Barnes i Stephen Jackson.

Jordan i Thomas bili su žestoki rivali u Istočnoj NBA konferenciji u 80-im i 90-im godinama prošlog stoljeća. Pistonsi su osvojili u tom periodu dva naslova prvaka, a Chicago šest.