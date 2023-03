Noćas smo na NBA parketima imali prilike uživati u brojnim utakmicama, u kojima su igrali i naši Bojan Bogdanović te Dario Šarić. Valja istaknuti i debi Kevina Duranta u dresu Phoenix Sunsa, koji su svladali Charlotte Hornetse 105:91.

Durant je u pobjedu ugradio 23 poena, šest skokova i dvije asistencije, uz sjajan šut iz igre 10/15. Ipak, prvo ime bivše momčadi Darija Šarića bio je Devin Booker s 37 poena, šest skokova i sedam asistencija. Poražene je predvodio Kelly Oubre Jr. s 26 poena, a treba istaknuti kako će Hornetsi do kraja sezone igrati bez najboljeg igrača, LaMela Balla.

Detroit Pistonsi su kod kuće upisali novi poraz. Tijesno su bili bolji Chicago Bullsi 117:115, a Pistonsima nije pomogla ni briljantna predstava našeg Babe. Bogdanović je susret završio s 34 poena, šest skokova i tri asistencije. Iz igre je gađao 11/21, a iza linije za tri poena sjajnih 8/12. No, 41 poena Zacha LaVinea bio je previše za Babu i družinu.

Šiši dobro iskoristio minute, Tatum briljirao

Los Angeles Lakersi su bili bolji od Oklahoma City Thundera 123:117 i to su uspjeli bez LeBrona Jamesa, Anthonyja Davisa i D'Angela Russella. Do pobjede ih je vodio Dennis Schröder s 26 poena, dok je Thunder predvodio Jalen Williams s 24 poena i sedam asistencija. Naš Šiši je dobio svega 15-ak minuta te je uspio postići 13 poena i uhvatiti dva skoka uz briljantan šut iz igre 5/6.

Philadelphia 76ersi su vratili Miami Heatu za poraz od neki dan te su slavili 119:96, a predvodio ih je Tyrese Maxey s 27 poena i sedam asistencija. Boston Celticsi su u fantastičnoj utakmici bili bolji od Cleveland Cavaliersa 117:113, a ponovno je briljirao Jayson Tatum koji je ubacio 41 poen, uhvatio 11 skokova i podijelio osam asistencija.

New York Knicksi nastavljaju sa sjajnim predstavama; ovoga puta su svladali gradske suparnike Brooklyn Netse 142:118, a fantastičan je bio Jalen Brunson s 39 poena i šest asistencija. Memphis Grizzliesi su na krilima Desmond Banea (30p, 9sk, 6as) svladali Houston Rocketse 113:99, dok su Milwaukee Bucksi stigli do 16. pobjede za redom protiv Orlando Magica. Bilo je 139:117, a do pobjede ih je vodio Giannis Antetokounmpo s 31 poenom, sedam skokova i šest asistencija.

Brandon Ingram je s 40 poena vukao New Orleans Pelicanse do pobjede protiv Portland Trail Blazersa 121:110.