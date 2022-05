Sajni bosanskohercegovački NBA košarkaš Jusuf Nurkić jučer je kasno sinoć na svom Facebook profilu objavio dramatični post o "Danu bijelih traka".

Ubijeno je 3.176 osoba, među kojima je 102 djece. Za zločine počinjene na prijedorskoj općini do sada je doneseno 56 presuda i otkriveno je preko 400 masovnih grobnica, među kojima je i Tomašica, najveća masovna grobnica na Balkanu, otkrivena 2013. godine. U Prijedoru je počinjen genocid", stoji u objavi košarkaša Portland Trail Blazersa.

Jusuf Nurkić objavio je priopćenje za javnost, kojeg prenosimo djelomično:

"Devet godina smo obilježavali Dan bijelih traka uz mirnu šetnju glavnom ulicom u pješačkoj zoni bez ijednog incidenta, kako od strane sudionika tako i od strane građana Prijedora. I ove godine smo uredno najavili skup i ispoštovali sve ono što Zakon o javnom okupljanju RS predviđa. Jutros nas je iznenadilo Rješenje koje nam je uputio načelnik Policijske uprave Prijedor Sretoja Vujanović, da nam se zabranjuje mirna šetnja a dozvoljava samo okupljanje na trgu Majora Zorana Karlice i to u ograničenom vremenu od 12:00 do 13:00 h. Indikativno je da su nam tu naredbu uručili dan prije održavanja Dana bijelih traka i tako nas organizatore doveli u nepovoljan i ničim izazvan položaj. Naglašavamo da se to dogodilo na dan kada je istom ulicom prošla povorka službeno najavljena kao obilježavanje “dana odbrane grada”. Ove godine su organizirane i druge slične povorke a neke od njih su bile jako uznemiravajuće, poput noćne šetnje sa bakljama 8. siječnja. Smatramo da nas je PU Prijedor ovim Rješenjem dovela u diskriminirajući položaj u odnosu na lokalne vlasti i organizacije finansirane iz budžeta grada kojima su ovakva okupljanja dozvoljena. Time nam se krše temeljna ljudska prava i nepotrebno uznemiravaju porodice žrtava koje su u ovom Danu komemorirale ubijene i nestale članove svojih obitelji", stoji u dijelu priopćenja Jusufa Nurkića.