U posljednjem susretu skupine A kvalifikacijskog turnira za odlazak na Olimpijske igre koji je se održava u Pireju, reprezentacija Slovenije pobijedila je Novi Zeland 104-78 i tako završila kao drugoplasirana u skupini.

Hrvatska je tako ipak osvojila prvo mjesto u skupini iako je u završnici utakmice bila prava drama. Slovenci su, naime, imali priliku pobijediti s 29 razlike što bi ih odvelo na prvo mjesto u skupini.

Luka Dončić ja nakon vjećanja sudaca dobio priliku za tri slobodna bacanja, no promašio je drugo pa je odmah u napadu protivnika napravio prekršaj. Ostalo je nešto malo manje od 18 sekundi do kraja, a Novozelanđanin Shea Ili imao je dva slobodna bacanja. Pogodio je prvo, a onda je Dončić došao do njega i sa smiješkom na licu ga molio da promaši drugo slobodno bacanje ne bi li u zadnjem napadu Slovenija eventualnom tricom došla do pobjede od željene razlike od 29 koševa.

Shea Ili se nasmijao i bacio loptu koja je izgledala kao namjerni promašaj. Slovenci su krenuli u posljednji napad, a Gregor Hrovat je promašio tricu. Međutim, lopta je došla do Dončića koji je otišao korner. Shea Ili se nekako slabo bacio u blok, praktički ga puštajući da puca, ali je Dončić promašio. Nakon utakmice nehotice je i opsovao u razgovoru za slovensku televiziju:

"Zaj**o sam! Uf, ispričavam se, umoran sam. Samo sam ljut što sam promašio tricu", rekao je Dončić, a njegovu izjavu pogledajte OVDJE.

