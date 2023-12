Košarkaš Dallas Mavericksa Luka Dončić iznenadio je suigrače božičnim poklonima u svlačionici.

Naime, svakome je poklonio Mercedesov električni bicikl čija je cijena oko 3.000 dolara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Potezom je oduševio suigrače.

"To je velik poklon i to je ljubav. Božić, samo ta radost da vidim sve sretne. To je obitelj", rekao je Dante Exum.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tim Hardaway Jr. je pak kratko rekao da je Dončić 'broj jedan' pa sjeo na bicikl i provozao se.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Kauboja na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.