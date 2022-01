Od teške bolesti u Splitu je u 85. godini umro sportski djelatnik Vinko Bajrović Capo. Njegovu smrt su potvrdili u splitskom SDP-u.

Bajrović je igrao za KK Jugoplastika od 1952. do 1963. godine, bavio se rukometom i nogometom, predavao je u školi matematiku, a učenike je i pripremao za maturu.

U košarkaskoj reprezentaciji Jugoslavije je bio tehniko, te dopredsjednik skupštine Hajduka. Bio je savjetnik u Zavodu za unaprjeđivanje školstva, autor je čak 33 knjige, te dobitnik je tri nagrade za životno djelo.

Slavni hrvatski košarkaš Dino Rađa na Facebooku se emotivno oprostio od svojeg prijatelja i osobe koja je ostavila jako dubok trag u splitskoj košarci.

"'Ben ti zivot. Kakva smo mi ekipa bili i koliko smo se lijepo za**bavali. Ova slika najbolje govori kako nam je bilo. Dvojica su otišli prerano a danas in se pridružio i Capo. Moj stari prijatelj. I za razliku od Mosora i Gorana ne pada mi teško. Moj Ceps je živio kao bog. Radio je ono što je najviše volio u životu. Bavio se košarkom, matematikom i imao je Miru. Tri ljubavi s kojima je bio okružen sigurno 70 godina. Nauživao se putovanja, druženja,za**bancije. Radio je s klubom, reprezentacijom, djevom. Guštao je. Ja to znam i zato njegovu smrt treba gledat kroz prizmu sretnog života kojeg je imao. Sve nas čeka isto i dabogda svi mi imali zivot kakav je imao Capo i otišli bez puno patnje u njegovim godinama. I sad moran priznat da smo ovoga zubaca kupili jer taj dan nismo uhvatili ništa. Isto je bio dobar na gradele. Mirno more Ceps", napisao je Rađa.