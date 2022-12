Već uobičajeno najbolja košarkaška liga svijeta na Božić je imala bogati program, a na rasporedu je bilo pet susreta.

Denver je nakon produžetka pobijedio Phoenix sa 128-125, Golden State je bio bolji od Memphisa sa 123-109, Boston je porazio Milwaukee 139-118, Philadelphia je slavila kod NY Knicksa sa 119-112, dok je Dallas pobijedio LA Lakerse sa 124-115.

U najzanimljivijem susretu večeri Denver je u svojoj Ball Areni nakon produžetaka pobijedio Phoenix Sunse sa 128-125.

Denver je krenuo bolje, poveo je 13-2, pa 26-11, no Sunsi su smanjili na 28-24. U drugoj četvrtini gosti su okrenuli rezultat i poveli sa šest razlike (57-51), a vodstvo su zadržali i na kraju treće četvrtine (84-81). U posljednjoj dionici gledali smo izjednačenu igru, a Denver je zakucavanjem Jamala Murraya 11 sekundi prije kraja izborio produžetak. U "overtimeu" je Denver "pobjegao" na +6 (121-115), no gosti su minutu prije kraja stigli na koš zaostatka (123-124), a 11 sekundi prije kraja imali su napad za novi produžetak, ali je Landry Shamet promašio tricu.

Nikola Jokić je bio najbolji igrač u pobjedničkim redovima sa 41 košem, 15 skokova i 15 asistencija, Aaron Gordon je ubacio 28 koševa uz 13 skokova, dok je Jamal Murray zabio 26 koševa. U redovima Sunsa, za koje nije nastupio Dario Šarić, najefikasniji su bili Shamet sa 31 košem i šest asistencija, te Deandre Ayton sa 22 koša i 16 skokova.

Denver vodi na Zapadu sa 21 pobjedom i 11 poraza, dok je Phoenix četvrti sa skorom 19-15.

Boston je na krilima Jaysona Tatuma, koji je upisao svoju petu uzastonu utakmicu s najmanje 30 koševa, pobijedio Milwaukee sa 139-118.

Ovoga puta Tatum se zaustavio na 41 košu, sedam skokova i pet asistencija. Odličan je bio i Jaylen Brown sa 29 koševa, a Derrick White (12), Grant Williams (11) i Al Horford (11) također su postigli dvoznamenkasti broj koševa. Na suprotnoj strani najefikasniji je bio Giannis Antetokounmpo sa 27 koševa i devet skokova, Jrue Holiday je zabio 23, a Brook Lopez 16 koševa.

Bila je to 24. pobjeda Bostona, koji je vodeća momčad Istoka, ispred Bucksa koji su na skoru 22-11.

Golden State je bez ozlijeđenog Stephena Curryja, slavio protiv Memphisa sa 123-109. Jordan Poole je predvodio Warriorse sa 32 koša, Klay Thompson je dodao 24 koša i devet skokova, a Donte DiVincenzo 19 koševa. Kod Grizzliesa najefikasniji je bio Ja Morant sa 36 koševa, sedam skokova i osam asistencija.

U ranije odigranom susretu košarkaši Dallas Mavericksa pobijedili su Los Angeles Lakerse sa 124-115.

Susret je odlučila treća četvrtfina koju je Dallas dobio sa čak 30 koševa razlike (51-21).

Lakersi su bili bolji do poluvremena, do odmora su vodili 54-43, no u trećoj dionici se njihova igra raspala. Domaćin je taj dio igre dobio sa 51-21, a potom u zadnjoj četvrtini obranio prednost.

Dallas je do 18. pobjede ove sezone uz 16 poraza, vodio slovenski košarkaš Luka Dončić sa 32 koša, devet skokova i devet asistencija, Christian Wood je dodao 30 koševa, osam skokova, sedam asistencija, te Tim Hardaway sa 26 koševa i šest skokova.

Kod Lakersa, koji su upisali 20. poraz, najefikasniji su bili LeBron James sa 38 koševa, šest skokova i pet asistencija, Russell Westbrook sa 17 i Austin Reaves sa 16 koševa.

Uspješni su bili i košarkaši Philadelphia 76ersa koji su na gostovanju pobijedili New York Knickse sa 119-112 upisavši osmu uzastopnu pobjedu.

Domaćin je bolje ušao u susret, Knicksi su poveli 12-4, vodili su 20-13, te 30-16, a nakon prve četvrtine imali su 12 koševa viška (37-25).

Sixersi su uzvratili u drugoj dionici i na poluvijeme se otišlo s rezultatom (63-60) za Knickse. U trećoj četvrtini domaćin se odvojio na +9 (87-78), ali se Philadelphia još jednom vratila smanjivši na samo koš zaostatka (95-96). U posljednjoj dionici Sixersi su pojačali obranu, poveli 108-100, a 4:40 prije kraja imali su i velikih 116-102 što se pokazalo nedostižnim.

Sixerse su do pobjede vukli Joel Embiid sa 35 koševa i osam skokova, te James Harden sa 29 poena i 13 asistencija. Georges Niang je dodao 16 koševa, a De'Anthony Melton 15 koševa.

U suparničkim redovima najefikasniji su bili Julius Randle sa 35 koševa i osam skokova, te Jalen Brunson sa 23 koša i 11 asistencija.

Sixersima je to bila 20. pobjeda ove sezone uz 12 poraza dok su NY Knicksi na skoru 18-16.