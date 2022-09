Hrvatska košarkaška reprezentacija vratila se u Zagreb nakon jučerašnjeg ispadanja s EuroBasketa.

Finska je izbacila Hrvatsku, te tako osigurala dvoboj četvrtfinala sa Španjolcima. Pred novinare je u Zagrebu stao borbeni Dario Šarić :

"Skupili smo se u ovom sastavu nakon četiri godine, a Finci skupa igraju dugo, samo se ubaci Markkanen. Lakše im je igrati. Pokazali smo na momente dobru igru, treba se napraviti analiza kako i zašto nismo dulje igrali tako", kaže Šiši i nastavlja:

'Nemam velike riječi'

"Nemam odgovor na pitanje što dalje. Borili smo se, Finska nije za baciti, svi danas igraju košarku, tako se odvilo ne znam što reći… Pokušali smo, pokazali volju, u nekim smo trenucima mogli možda bolje reagirati, ali to je sport", rekao je Šarić i nastavio o budućnosti :

"Teško je sad reći, to su mi dragi suigrači, deset godina igramo, proveo sam dobih i loših trenutaka s njima i teško je govoriti o tome. Stvarno nemam velike riječi, uvijek me to teško pogodi, vjerojatno tako i odlazak Simona i Bogdanovića. Treba pričekati i vidjeti kakav je plan za budućnost", rekao je, dodao da mu je drago biti dio reprezentacije, a o poziciji izbornika kaže:

"Uvijek me sve pogodi.To je na njemu i predsjedniku saveza, moje je da igram. Kako god ovo bilo, drago mi je da sam bio dio reprezentacije i bez obzira tko je izbornik i to je na kojoj funkciji, meni je drago biti tu."