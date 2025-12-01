Izbornik BiH otvoreno o uvredama navijača prema Srbiji: 'Ja sam iz Zadra, tamo nisu normalni'

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u dramatičnoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo izgubila je u nedjelju u Sarajevu od Srbije rezultatom 72-74. Utakmicu je obilježila napeta atmosfera s tribina Skenderije. Gostujući košarkaši su žestoko izvrijeđani, himna Srbije je izviždana, vrijeđao se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

'Hvala svakom navijaču'

Dario Gjergja (50), hrvatski trener koji od studenoga vodi BiH, dao je izjavu nakon utakmice. Istaknuo je da su presudili realizacija slobodnih bacanja i pogreške u završnici te poručio da je ponosan na svoju momčad. Nakon utakmice izbornik BiH prokomentirao je atmosferu i uvrede za goste.

"Hvala svakom navijaču. Dali su nam ogromnu podršku i uživao sam. Ja sam iz Zadra, a znate da tamo baš nisu normalni. Ne možemo generalizirati. Vidio sam puno zagrljaja nakon utakmice, i na tribinama. Trebamo biti svjesni realnosti gdje živimo. Nije lako. Potrajat će to još neko vrijeme. Naš je posao da to usmjerimo na pravi način. Moja prva izjava je bila: Čestitam Srbiji", prenosi N1iz Bosne i Hercegovine.

Dario Gjergja sportski je čestitao Srbiji...

"Čestitam Srbiji. Utakmica je mogla otići na obje strane. Da smo mi pobijedili, bilo bi zasluženo. Detalji su napravili veliku razliku. Ako pogledate postotak slobodnih bacanja, puno smo promašili. Četvrta četvrtina donijela je osam poena Srbiji iz naših pogrešaka. To nas je koštalo pobjede. Naš roster je kratak i svaki je igrač bitan, a izgubili smo Atića u jednom trenutku. To nas je koštalo igre u pick'n'rollu u napadu. Atić je imao dobra rješenja u određenim trenucima, bolja od drugih igrača. Rekao sam momcima da sam ponosan na ovih pet dana. Napravili su puno i u budućnosti će nam se to vratiti", rekao je Gjergja.

'Pogledajte statistiku koja se odnosi na klupu.'

Objasnio je da se reprezentacija još gradi i da se razlika u širini rostera vidi i u statistici. "Ovo je sport, a sport je nekad egzaktan. Danas je 17:38. Pogledajte statistiku koja se odnosi na klupu. Prošlu utakmicu bilo je 21:46", rekao je govoreći o odnosu koševa s klupe BiH i Srbije, odnosno BiH i Turske prije tri dana.

"Ovo je proces koji će trajati, ali vjerujem da će ovo biti poticaj za dalje. Želim da drže glave gore u svlačionici. I u Turskoj smo se raspali na kraju. U nedjelju smo imali priliku pobijediti utakmicu. Treba nam fokus na slobodnim bacanjima i na dvjema obranama koje su nas koštale. Moram biti ponosan", dodao je hrvatski stručnjak na klupi BiH.

Zahvala igračima

Gjergja je otkrio da je centar Nikola Marić završio u bolnici, zbog čega nije konkurirao za ovaj susret.

"Nema Marića i zahvaljujem se hitnoj pomoći i Općoj bolnici u Sarajevu što su ga odmah primili. Napravili su dijagnostiku. Iako je imao želju igrati, dovoljno smo pametni da mu to ne dopustimo. Hvala i Edinu Atiću. Nije trenirao s nama, pojavio se u petak, u subotu trenirao, a u nedjelju igrao. Imao je želju i volju. Kada se drugi momci pojave, a nadam se da hoće, bit će bolje u drugom mjesecu i imat ćemo priliku raditi još bolje stvari", istaknuo je Gjergja.

