Legendarna Danira Bilić primljena u košarkašku Kuću slavnih

Proslavljena bivša hrvatska košarkašica Danira Bilić primljena je u FIBA košarkašku Kuću slavnih u klasi 2024., objavio je Hrvatski košarkaški savez.

Danira Bilić, rođena Nakić, je peta hrvatska predstavnica u Kući slavnih nakon Krešimira Ćosića, Dražena Petrovića, Tonija Kukoča i Mirka Novosela.

Ovogodišnja ceremonija primanja u Kuću slavnih održala se u Singapuru, uoči finala FIBA Interkontinentalnog kupa na kojem su prvi put nastupili klubovi iz svih pet FIBA ​​regija.Ove godine, osim Danire Bilić, primljeni su i Miao Lijie (Kina), Reggie Miller (SAD), Kirk Penney (Novi Zeland), Romain Sato (Srednjoafrička Republika), Skaidrite Smildzina-Budovska (Latvija) i Peđa Stojaković (Srbija), a prepoznata su i trenerska postignuća Dana Petersona (SAD).

Danira Bilić je svojedobno tri puta zaredom bila proglašena najboljom košarkašicom Europe, a i nakon igračke karijere ostala je u sportu. Osvajačica je srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine, srebrne medalje sa Svjetskog prvenstva u Kuala Lumpuru 1990. godine, dvije srebrne medalje s Europskih prvenstava 1987. i 1991., zlatne medalje sa zagrebačke Univerzijade 1987. godine te brojnih prvenstava i kupova kako bivše države, tako i Hrvatske.Uz impresivne sportske rezultate nisu izostala ni priznanja, a među brojnim ostalima, izdvojit ćemo najvišu državnu nagradu za sport u Republici Hrvatskoj „Franjo Bučar“.

Dugogodišnja je predsjednica Nacionalnog vijeća za sport, a bila je i zastupnica u Hrvatskom saboru od kraja 2003. do početka 2005. godine. Ravnateljica je Hrvatskog športskog muzeja, a ujedno je i predsjednica Stručnog savjeta za žensku košarku Hrvatskog košarkaškog saveza. Uz to sudjeluje i u različitim projektima, a izdvojit ćemo tek da je ambasadorica 'Her World Her Rules' projekta koji za cilj ima popularizaciju ženske košarke.

