Hrvatska košarkaška reprezentacija u četvrtak od 20:15 gostuje kod Slovenije u kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo.

Izabranici Damira Mulaomerovića u nezahvalnoj su poziciji jer u zadnja dva kola ulaze kao posljednji u grupi te će loviti pobjede protiv Slovenije i Finske kako bi izborili plasman u idući dio kvalifikacija, u koji idu prve tri reprezentacije iz skupine.

Mulaomerović poveo na put svih 16 košarkaša, ali...

Damir Mulaomerović na put u Sloveniju poveo je svih 16 igrača s priprema, ali morao je odabrati njih 12 koji će konkurirati za nastup na parketu ljubljanske dvorane Stožice. Otpali su Mate Kalajžić, Sven Smajlagić i Dario Drežnjak, kao i Ivan Ramljak zbog ozljede. Roster Hrvatske za Sloveniju čine: Toni Perković, Goran Filipović, Roko Prkačin, Mario Hezonja, Lovro Gnjidić, Tomislav Zubčić, Dragan Bender, Mateo Drežnjak, Roko Rogić, Ivica Zubac, Ante Toni Žižić, Bojan Bogdanović.

Inače, na posljednjem treningu hrvatske košarkaške reprezentacije uoči odlaska u Sloveniju pristup dvorani su imali i predstavnici medija, prenosi službeni HKS.

Bojan Bogdanović Babo je preuzeo traku kapetana i upravo u maniri vođe naglašava:

"Obje su nam pobjede veoma važne jer se prenose bodovi u drugi krug. Nadam se da ćemo odigrati dobro, najprije u Stožicama, a onda i u Rijeci i probati ostvariti obje pobjede. Veselim se atmosferi u Stožicama, mislim da će biti prava košarkaška. No, nismo kompletni, nedostaje nam dosta dobrih igrača, posebno igrača na lopti. Nedostaju nam Simon, Krušlin, Šarić se još nije oporavio… Time smo dosta hendikepirani, no i uz te izostanke smo jaki i dosta dobri, dosta je mladih lica tu.“

'Luka je jedan od najboljih igrača svijeta'

Na neizbježno pitanje o Luki Dončiću, Bojan Bojan odgovara:

"To je jedan od najboljih igrača na svijetu, tu je i Goran Dragič, jako su dobri u igri na pick and rollu i mislim da ćemo se teško obraniti jedan na jedan, tako da smo pripremili nekoliko timskih obrana koje ćemo probati igrati protiv njih dvojice i ja se nadam da ćemo polučiti rezultate. Ako izađemo s pravom energijom, mislim da imamo tu što tražiti.”

Utakmica u Rijeci dakako nije ništa manje važna od one u Sloveniji, dapače upravo je ta utakmica krucijalna za ulazak u drugi krug kvalifikacija.

"Nadam se da ćemo na utakmicu u Rijeci doći u dobrom raspoloženju i u dobroj atmosferi. Nadam se dobroj igri u Stožicama, a onda protiv Finske je imperativ pobjede nevezano uz sutrašnju utakmicu.“

Na pitanje što očekuje od predstojećih utakmica Ivica Zubac, kojeg duže nije bilo u reprezentaciji, odgovara:

"Pobjedu! Spremamo se već nekoliko dana, nažalost Bojan i ja nismo imali baš puno vremena, ali pripremali smo se individualno i dobro smo radili ovih par dana. Smatram da, ako se budemo držali onoga što smo radili na treningu, i napadački i obrambeno, imamo šanse uzeti pobjedu.“

'Plan je otežati Luki što je više moguće'

O planu za Luku Dončića:

"Plan je otežati mu što je više moguće, biti što agresivniji, natjerati ga da radi u obrani i napasti ga na taj način. Zaustaviti ga nećemo sigurno, možemo ga probati usporiti i nadati se najboljem.“

A kako Zu vidi sebe u hrvatskoj reprezentaciji?

"Mislim da sam dosta napredovao u posljednjih tri-četiri godine, imam više utakmica u nogama i smatram da mogu pomoći malo više nego zadnji put.“

Izbornik Damir Mulaomerović, unatoč svojoj poslovičnoj objektivnosti, odiše pozitivom:

"Za mene je najbitnije da smo spremni onoliko koliko je moguće. Jedino mi je žao da nismo imali Bojana i Zubca duže. Dečki su spremni, znamo što nas čeka – velika utakmica, jaka Slovenija, Luka Dončić… znamo što nas očekuje. Vjerujem u ove dečke, a ono što tražim od njih je da daju svoj maksimum, na tragu onoga što smo radili u Švedskoj zadnjih dvadeset minuta i dva produžetka, da ostavimo srce na parketu i to je ono što nas može dovesti u pozitivnu situaciju. Već smo tada bili u dosta teškoj situaciji, izvukli smo se, a sad imamo i Bojana i Zupca i Žižu. Možemo se nadati dobroj igri, i što je meni kao treneru bitno, da smo na terenu kompaktni, da defanzivno dobro reagiramo. Sigurno je da i Slovenija ima pritisak pobjede jer svaka od ovih utakmica može odlučiti o tome tko ide dalje.“

'Bit će teško, ali jako smo motivirani'

Kako zaustaviti Dončića?

"Radi se o sjajnom igraču pa svi postavljaju to pitanje. Individualnom i timskom obranom pokušat ćemo ga zaustaviti ili prisiliti na što više loših šuteva. Zbog svojeg talenta i svega onoga što on pruža u NBA i u svojoj reprezentaciji, čini sve boljima. Bit će teško, no jako smo motivirani. Možda je i bitnije da ostale njihove igrače ne pustimo da se razvijaju, ima tu dosta jakih pojedinaca, tako da ne bih rekao da se treba zaustaviti samo Dončića.“