Košarkaši Dallas Mavericksa noćas su po hrvatskom vremenu u Dallasu, u drugoj utakmici 1. kola playoffa Zapadne konferencije NBA lige, pobijedili momčad Utah Jazza sa 110-104, te tako izjednačili seriju na 1-1. Prvo ime utakmice bio je fantastični Jalen Brunson sa career high 41 poenom. Svojom predstavom Brunson je postao prvi igrač Dallasa sa 40 poena i nula pogrešaka u jednoj playoff utakmici. OVDJE pogledajte njegovu čudesnu predstavu u dresu Mavsa.

Brunsonova noć karijere

Najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović ponovno je bio jedan od glavnih protagonista dvoboja. Rođeni Mostarac je bio ukupno 3 strijelac utakmice, drugi svoje momčadi Utah Jazza sa 25 poena uz 5 skokova. Šut iz igre imao je 9-15, za tricu 1-4. Prošlu subotu, na otvaranju playoffa, Babo je ubacio Dallasu 26 i bio najzaslužniji za pobjedu i oduzimanje prednosti domaćeg parketa. Donovan Mitchell ubacio je ovog puta 34 poena i ponovno bio prvi strijelac svoje momčadi. Uz Brunsona, u momčadi Dallasa za koje nije opet igrao ozlijeđeni Luka Dončić, odličan je bio i Kleber sa 25 poena i osam 8 trica (8-11).

Kleber briljirao za tricu: 'Rekao sam da ću šutnuti 10 trica'

Mavericksi, u opasnosti da izgube prve dvije utakmice s prednošću domaćeg terena prvi put od NBA naslova prije 11 godina, nadoknadili su zaostatak od 10 poena nakon poluvremena.

"Kleber, koji je imao samo 19% za 3 poena od All-Star stanke, briljirao je s trice kad su ga Mavsi najviše trebali", pišu Amerikanci. Njegova trica 4:21 minutu prije kraja dovela je Dallas u vodstvo 99-98, a zatim je zabio još jednu u sljedećem posjedu.

"Počelo je sve još jutros, razgovarao sam s Finney-Smithom i rekao mu, 'Doe, večeras ću šutnuti 10 trica.' A on je rekao: 'To je moj čovjek, to je to, samo naprijed.' I to je dalo meni ton za čitav dan i ovu utakmicu naposljetku", izjavio je Kleber.

'Učinili smo što smo morali'

Treći dvoboj igra se u četvrtak navečer u Utahu, gdje je Dallas izgubio posljednjih 11 utakmica...

"Učinili smo ono što smo morali, što je večeras moralo biti odrađeno. Ali bili smo fokusirani samo na večeras", nadodao je trener Mavericksa Jason Kidd i nastavio:

"Razumijemo što je pred nama, što dolazi. Bit će to neprijateljsko okruženje. Igraju izuzetno dobro kod kuće."

Brunson postao je peti igrač Dallasa koji je postigao 40 poena u utakmici doigravanja. Dončić je bio jedan od prethodna četvorice koji su to učinili, javlja američki AP. U momčadi Utah Jazza, francuski centar Rudy Gobert je upisao osam poena i 17 skokova.

Inače, Clarksonova trica dovela je Jazz u vodstvo od 60-50 početkom treće četvrtine, a jedini put kada je Dallas vodio u toj četvrtini bilo je kada je Kleber pogodio 3 s dvije minute do kraja za vodstvo od 74-73. No Bogdanović je potom pogodio tricu, a Jazz je na kraju treće vodio 81-74 nakon koša Mitchella. Dallas nije ponovno vodio do trice Doriana Finney-Smitha 6:12 minuta prije kraja.

Dončić se oporavlja, ne zna se kad će zaigrati

Dončić je još uvijek izvan terena zbog nategnutog lijevog lista kojeg je zadobio u završnici regularnog dijela osam dana ranije. Trener Jason Kidd naglasio je prije utakmice da 23-godišnji All-Star napreduje u oporavku, "definitivno ide u pravom smjeru" i svakim danom radi sve više...

Brunson, koji je imao 24 poena kada su Mavsi izgubili 99-93 u prvoj utakmici, upisao je svojih prvih pet udaraca (trice) u prvih 6 minuta. Već je imao 13 poena s Dallasom i vodstvo od 16-9 protiv Jazzera, a zatim je promašio šut prije nego što je zabio sljedeći koš Mavsa ubrzavši kroz obranu za polaganje.

"Nije čekao. Zauzeo je prostor i bio je agresivan od početka", prokomentirao je Kidd.

"Ranije smo razgovarali o tome. Nemojte čekati u utakmici. Dođite na svoje mjesto i učinite ono što radite najbolje, preuzmite inicijativu sami. Mislim da je izuzetno dobro vodio momčad".