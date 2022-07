U SAD-u često vole stvarati zvijezde od igrača koji su još uvijek u srednjoj školi. Oni jednostavno vole takve narative, pa često od mladića prerano pokušavaju napraviti planetarno popularne sportaše. Svi se sjećamo kako su pratili LeBrona Jamesa dok je ovaj imao jedva 15, 16 godina. Slično je bilo i s košarkašem New Orleans Pelicansa, Zionom Williamsonom.

Zion je od srednje škole označen kao "The next big thing", odnosno kao sljedeća superzvijezda i lice NBA lige. I s pravom. Zion je izgledao kao muškarac među dječacima, a njegove fizikalije bile su nevjerojatne dok je još bio klinac. Svoj potencijal pokazao je i malo kasnije, na sveučilištu, gdje je za Duke zabijao 22,6 poena i hvatao 8,9 skokova po utakmici.

Pelicansi su ga uzeli kao prvi izbor na draftu 2019. godine. Svijet je jedva čekao vidjeti novu zvijezdu NBA lige na parketima, ugovori su stizali sa svih strana, a potpisao je s brendom Air Jordan milijunski ugovor dok još nije zaigrao ni minute u ligi.

Muči se s ozljedama

Ipak, mnoge je zabrinjavalo kako će tako masivan lik izdržati teške uvjete u NBA ligi. Igrači igraju 82 utakmice u sezoni, ne računajući playoff, te je svima bilo jasno kako će Williamson morati paziti na svoje tijelo. Zion je čovjek od 129 kilograma, koji leti kao perce. Upravo su se te brige mnogih i obistinile u pripremnim utakmicama NBA lige.

Zion je teško ozlijedio meniskus te je debitirao u ligi tek tri mjeseca kasnije. No, kada je zakoračio na parket, svi su zaboravili na probleme. On je u 24 utakmice u prvoj sezoni zabijao 22,5 poena, hvatao 6,3 skokova i dijelio 2,1 asistenciju po utakmici. Pokazao je da je spreman igrati na najvišem nivou sa svega 19 godina. Drugu godinu u ligi odigrao je 61 utakmicu te je postizao 27 poena u prosjeku, sve je izgledalo sjajno…

No, proteklu sezonu Zion je ponovno imao problema s ozljedom te je zbog toga propustio cijelu sezonu. Ipak, Pelicansi znaju da imaju izvanserijskog talenta u momčadi te su mu odlučili ponuditi nerealan ugovor. Zion je produžio vjernost Pelsima na još pet godina, u kojima će sigurno zaraditi 193 milijuna dolara, a ispune li se neke stavke ugovora (Nastup na All Staru, mjesto u All-NBA momčadi), ta cifra može narasti do 231 milijun dolara.

Nevjerojatna stavka u ugovoru

Iako su mu iskeširali nevjerojatne novce, u New Orleansu su svjesni da Zion ima problema s ozljedama, ponajviše zbog svoje kilaže. Sada su procurile informacije kako su Pelicansi u ugovor stavili stavku o njegovoj kilaži. Naime, suma njegove težine i postotka masti u tijelu ne smije prelaziti određenu brojku. Ako slučajno prekrši taj dio ugovora, Zion bi mogao ostati bez određene količine novaca.

Pelsi su očito svjesni da imaju generacijski talent u ekipi, ali su također svjesni da je on tempirana bomba. Bomba koju moraju dovesti u red…