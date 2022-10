Već pomalo legendarni košarkaš, trostruki osvajač nagrade za najboljeg šestog igrača lige, Lou Williams polako je došao pred kraj svoje bogate karijere. Proteklu sezonu proveo je u redovima Atlanta Hawksa te nije imao pretjerano veliku ulogu, ali je zato odradio dobar posao mentora mlađim igračima.

Ovaj kombo bek (igrač koji pokriva obje bekovske pozicije) iza sebe ima bogatu karijeru. Počeo je u Philadelphiji 76ersima, a nakon sedam sezona preselio je upravo u Atlantu. Potom je zaigrao za Toronto Raptorse gdje je osvojio svoju prvu nagradu za najboljeg šestog igrača, a onda su uslijedile epizode u LA Lakersima i Houston Rocketsima.

Četiri godine proveo je u LA Clippersima gdje je osvojio još dvije spomenute nagrade, a svoju karijeru će završiti, kako stvari stoje, nakon epizode u Hawksima.

'To je istina, ali...'

No, legendarni Lou prije koju godinu je zauzeo svjetske naslovnice nakon što se saznalo da je imao dvije djevojke u isto vrijeme. Potvrdio je to i sam košarkaš, a one su navodno bile i dobre prijateljice. Sada su se na društvenim mrežama prisjetili njegove veze s dvije djevojke fotografijom na kojoj je Lou u društvu dvije djevojke.

"Sjećate li se kada je Lou Williams imao dvije žene?", stajalo je u objavi, na koju je reagirao i sami košarkaš. On je samo dodao: "Svakako da jesam, ali to nisu ove dvije djevojke s fotografije. Gledajte svoje posla", napisao je legendarni Lou.

Inače, riječ je o Ashley Henderson i Rece Mitchell, koje nisu imale problema s tim da dijele popularnog košarkaša.