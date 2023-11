Chet Holmgren pogodio je tricu za izjednačenje dvije sekunde od kraja regularnog dijela, a Shai Gilgeous-Alexander postigao je 10 od svojih 40 koševa u produžetku dok je Oklahoma City Thunder u navečer u San Franciscu pobijedio u produžetku Golden State Warriorse sa 130-123.

Holmgren je završio s učinkom sezone od 36 koševa, a Jalen Williams je imao 22 za Thunder, koji je pogodio 19 trica i imao 59.4 posto šuta za trice. Andrew Wiggins postigao je 5 od 8 trica dok je postigao rekord sezone od 31 poena za Golden State, za koji je zaigrao Stephen Curry nakon dvije utakmice izostanka zbog bolova u koljenu. Curry je također pogodio pet trica i završio s 25 poena. Dario Šarić je imao šest koševa i osam skokova za 18 minuta igre, uz šut 3-9.

DeMar DeRozan pogodio je za pobjedu 21.9 sekundi do kraja i zabio 12 od svoja 23 koša u četvrtoj četvrtini dok je domaćin Chicago izvukao zaostatak od 21 poena i slavio nad Miamijem (102-97).Heat je poveo s 22-1 nakon što su pogodili devet od svojih prvih 11 šuteva. Bullsi nisu vodili sve dok Alex Caruso nije pogodio otvorenu tricu s lijeve strane za 97-94 na 52 sekunde do kraja. Nakon što je Jimmy Butler postigao izjednačujuću tricu 43 sekunde do kraja, DeRozan je ubacio ključan koš.

Nikola Vučević dodao je 15 koševa za Bullse, a Butler je predvodio Heat s 25 poena uz šut 8-16. Jaren Jackson Jr. zabio je 27 koševa, a gostujući Memphis preokrenuo je utakmicu serijom 18-0 u četvrtoj četvrtini,pobijedivši kod San Antonia s 120-108.

Grizzliesi su gubili 99-93 deset minuta prije kraja, ali su serijom od 18-0 u sljedećih pet i pol minuta riješili susret. San Antonio je promašio svih osam svojih šuteva u toj ključnoj dionici. Desmond Bane dodao je 26 poena za Memphis, a Santi Aldama je upisao 17 poena i 10 skokova. Keldon Johnson predvodio je Spurse s 22 poena. Victor Wembanyama dodao je 19 poena, 13 skokova i osam blokada.

Jalen Brunson ubacio je 32 koša, a Donte DiVincenzo potrošio je sedam trica na putu do sezonskog rekorda od 25 koševa dok je New York slavio nad Charlotteom 122-108. Julius Randle dao je 21 poen, a Knicksisu pobijedili šesti put u posljednjih sedam utakmica. New York je također dobio tri uzastopne gostujuće utakmice.

Karl-Anthony Towns postigao je 29 koševa, uključujući pobjednički pogodak iz igre pet sekundi prije kraja, a Minnesota je u četvrtoj četvrtini nadoknadila zaostatak od 14 koševa i pobijedila domaćina New Orleans s 121-120.Anthony Edwards dodao je 23 poena, a Rudy Gobert 17 poena i 11 skokova za Wolvese.Brandon Ingram ubacio je 30 koševa, a Jonas Valanciunas s 26 koševa i 11 skokova predvodio je Pelicanse. Zion Williamson dobio je slobodnu noć jer je New Orleans završio dvoboj u nizu od četiri utakmice u šest dana.

Giannis Antetokounmpo zabio je rekordnih 40 koševa uz šut 18-26 iz igre i pomogao Milwaukeeju u pobjedi nad gostujućim Dallasom (132-125). Damian Lillard dodao je 27 poena za Buckse, koji su dobili četvrtu uzastopnu utakmicu, a drugu u isto toliko večeri. Milwaukee je u posljednjoj četvrtini bio bolji od Mavericksa 43-27 i pribrao se nakon zaostatka od čak 12 poena u drugom poluvremenu. Kyrie Irving predvodio je Maverickse s 39 poena, od čega 33 u drugom poluvremenu, a Luka Dončić imao je 35 poena za Dallas, koji je sada izgubio dvije od zadnje tri utakmice.

