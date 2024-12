Nikola Jokić ubacio je 56 koševa što je rekord njegove NBA karijere po broju postignutih poena i bila je to gotovo polovica poena njegove momčadi, no to nije pomoglo Denver Nuggetsima na gostovanju u Washingtonu kod omjerom najslabije momčadi najjače košarkaške lige na svijetu. Washington Wizardsi slavili su 122-113 i pokvarili rekordnu noć Jokeru.

OVDJE pogledajte Jokićevu nevjerojatnu partiju.

Prijašnji učinak Jokića iznosio je 50 poena

Prijašnji najveći učinak Jokića iznosio je 50 koševa koliko je ubacio Sacramento Kingsima u veljači 2021. Ovih 56 poena ujedno je i drugi najbolji napadački učinak u povijesti Denver Nuggetsa. Više je ubacio samo David Thompson koji se protiv Detroit Pistonsa 1978. zaustavio na 73 poena.

Od jutros po našem vremenu Jokić je i drugi strijelac u povijesti kluba s 14.704 poena. Iza sebe je ostavio Dana Issela (14.659) i ispred njega je tek Alex English (21.645).

'Imao je malo toga za slaviti'

"Imao je malo toga za slaviti", piše Associated Press, prenosi ESPN...

"To se dogodilo u porazu od momčadi koja nije pobijedila od listopada", navodi AP.

"Mislim da su današnja i zadnjih nekoliko utakmica bile jako loše za nas," rekao je Jokić i dodao:

"Stvarno idemo u krivom smjeru. Mislim da smo svi krivi".

Ako je Jokić i bio uzbuđen zbog zapanjujuće statistike koja je također uključivala 16 skokova i osam asistencija, on to nije pokazao. Njegov trud bio je uzalud Denver (11-10) nije dobio back to back utakmice gotovo mjesec dana, a sada su Nuggetsi izgubili dvije zaredom. Da sezona sada završava, igrali bi play in.

Nije stoga ni čudo što je Jokić nakon toga ponudio drastično rješenje.

Oslabljeni Nuggetsi

"U mojoj zemlji iz koje dolazim, nakon ovakvog natezanja, dobit ćete plaću koja je malo manja nego što ste se nadali", izjavila je srpska zvijezda nasmijavši se.

"Možda je to ono što u klubu trebaju učiniti, opalit nas po džepu. Možda bi nas motiviralo", izjavio je Jokić.

Nuggetsi nisu bili u punom sastavu, s Jamalom Murrayom ​​(tetiva koljena), Aaronom Gordonom (list) i Dariom Šarićem (gležanj) koji su izvan stroja zbog ozljeda. Jokić je na kraju imao 38 šuteva iz igre, što mu je bio također rekord karijere dok je pokušavao odvesti Denver do pobjede.

'Forsirao sam na kraju'

"Forsirao sam na kraju", rekao je.

Wizardsi su bili u nizu od 16 uzastopnih poraza i na omjeru 2:18. Taj niz bio je i najgori aktivni u NBA ligi, a predstavljao je i izjednačenje negativnog rekorda kluba. Šesnaest uzastopnih utakmica bez pobjede momčad iz Washingtona imala je i u prošloj sezoni.

Slavlje Denvera predstavljalo bi novi negativni rekord za klub iz Washingtona, no unatoč dosad neviđenoj partiji svog srpskog centra Nuggetsi su bili nemoćni. Tek na početku utakmice imali su prednost od dva razlike, ostatak utakmice prošao je u znaku bolje igre Washingtona.

Wizardsi su kriminalni

Jokić, trostruki MVP NBA lige, utakmicu protiv Washingtona završio je individualno fantastičnim učinkom. Za rekord karijere iz igre je gađao 22/38, a s crte slobodnih bacanja 9/13. Nevjerojatnom napadačkom učinku dodao je i 16 skokova i osam asistencija. Sve to potraćeno je protiv momčadi koja je prethodnu pobjedu slavila još u listopadu.

Da Jokić svoju rekordnu partiju ne pamti po dobrome pobrinuo se raspoloženi trojac Washingtona. Jordan Poole je ubacio 39 koševa uz 9 trica, imao je i pet skokova i osam asistencija. Justin Champagnie dodao 23 uz osam uhvaćenih lopti, a Jonas Valančiunas 20 poena, 12 skokova i po pet asistencija i blokada.

Malone, trener Denvera, svalio je krivnju na sebe.

"Doista loše radim posao s ovom momčadi. Za nas biti 11-10 u ovom trenutku i izgubiti od momčadi koja zadnjih pet utakmica znači prosjek od sto poena po utakmici, a oni su nam dali 122 -- neugodno mi je zbog toga."

Rezultati subotnjih susreta američke profesionalne košarkaške NBA lige:

Charlotte - Cleveland 102-116

Washington - Denver 122-113

Dario Šarić nije bio u sastavu Denvera

New Orleans - Oklahoma City 109-119

Karlo Matković nije bio u sastavu New Orleansa

New York - Detroit 111-120

Toronto - Dallas 118-125

Boston - Memphis 121-127

Miami - Phoenix 121-111

