Nikola kao da nije s ovog svijeta: Jokić stigao do 139. triple-doublea u karijeri

Cleveland Cavaliers su sinoć kod kuće sa 126-114 pobijedili Denver Nuggetse, pokvarivši tako večer Nikoli Jokiću koji je postao treći košarkaš svih vremena u NBA po broju triple-double učinaka.

Jokić je utakmicu završio s 27 koševa, 20 skokova i 11 asistencija upisavši tako s voj 139. Na vječnoj listi preskočio je Magica Johnsona, a ispred njega su sada samo još Russell Westbrook (200) i Oscar Robertson (181). Bio je to njegov drugi triple-double s više od 20 poena i više od 20 skokova ove sezone. Kvartet iz Clevelanda koji čine Donovan Mitchell (28 poena), Darius Garland (24), Caris LeVert (21) i Evan Mobley (20) odgovorio je, međutim, kombinirajući 17 poena i skupivši 93 poena. Dario Šarić nije bio u sastavu Denvera. Cavaliersi su ostvarili treću pobjedu zaredom.

Dallas Mavericks su na gostovanju s visokih 137-101 bili bolji od trenutačno najlošije NBA momčadi. Luka Dončić zabilježio je svoj prvi triple-double ove sezone s 21 košem, 10 skokova i 10 asistencija. To mu je ukupno 78. triple-double u regularnom dijelu sezone u karijeri. Kyrie Irving zabio je 25 poena za Maverickse, koji su dobili 10 od 11 utakmica. Malcolm Brogdon i Marvin Bagley III zabili su po 16 koševa, a Carlton Carrington dodao je 15 za Wizardse, koji su izjednačili najgori rekord franšize svojim 16. uzastopnim porazom u jednoj sezoni.

Golden State Warriors su kod kuće s 99-93 nadigrali Houston Rocketse, a do pobjede ih je vodio s rekordom karijere od 33 ubačaja Jonathan Kuminga. Andrew Wiggins je dodao 23 koša za 15. uzastopnu pobjedu Golden Statea nad Houstonom. Kod Houston anajbolji je bio sa 16 poena Alperen Sengun.

New York Knicks su sa 125-121 pobijedili gostujuće Charlotte Hornetse, a Karl-Anthony Towns zabilježio je svoj 12. uzastopni double-double. Towns je skupio 27 koševa uz 16 skokova za New York, čiji su svi petorica startera imali dvoznamenkasti učinak. OG Anunoby je ubacio 25 poena, a slijedili su ga Jalen Brunson (24 poena), Mikal Bridges (19) i Josh Hart (18). Hart je dodao 10 skokova i šest asistencija. Hornetse je predvodio Brandon Miller koji je utakmicu završio s 26 poena i šest skokova.

Oklahoma City Thunder su u gostima sa 129-92 svladali Toronto Raptorse kojima je prekinut niz od četiri pobjede. Shai Gilgeous-Alexander ubacio je 30 koševa, a Jalen Williams je dodao 20 poena za Thunder, koji je dobio dvije utakmice zaredom i šest od zadnjih sedam.

New Orleans Pelicans su prekinuli niz od devet poraza zaredom tijesnom pobjedom 126-124 nad Phoenix Sunsima. Brandon Ingram ubacio je 29 poena, CJ McCollum 25 za domaći New Orleans. Karlo Matković nije nastupio za New Orleans. McCollum je zabio u napadu i prelomio izjednačenje u posljednjoj minuti, a zatim je dodao Treyu Murphyju III za zakucavanje i vodstvo 125-121 14 sekundi do kraja. Murphy je upisao 19 poena, a Dejounte Murray 17 za Pelicanse. Sunsi su se približili na 124-125 tricom Allena četiri sekunde prije kraja, no u sljedećem napadu Pdelicansa dosuđen je prekršaj na McCollumu koji je reslizirao jedno od dva slobodna bacanja za konačan rezultat. Devin Booker ubacio je 28 poena, a Bradley Beal 24 za Sunse.

