Surfajući bespućima društvenih mreža naletjeli smo na genijalan prošlogodišnji video najdebljeg košarkaša na američkom sveučilištu - Connora Williamsa kojeg moramo podijeliti s vama, ali uz to i ispričati priču kako je to bilo, što se dogodilo i iz kojeg vremena datira uspješnica ovog mladića koji ima, ganja i, ono najbitnije - živi svoje sportske snove.

Ovaj mladić, koji izlazi iz gabarita prosječnog košarkaša njegovih godina, svojim nastupom postao interentska senzacija, ali on je itekako puno više od toga. Ovaj 213.36 cm visoki i 163.293 kg teški centar St. Johns Fisher sveučilišta u New Yorku,igrajući u Diviziji III - oduševio je košarkaški svijet, posebno koledž košarku u SAD-u. Jer, potezom je Connor pokazao do kakvih ciljeva, visina, mogućnosti dovodi upornost. Krajem prošle godine američko izdanje The Sun-a, kao i ostali američki mediji, social platforme i streamovi, popratili su njegov bljesak, odnosno snimke koje su postale viralne. I dan danas, eto, kruže internetom u raznim oblicima, pozitivnim naravno...

Košarka umjesto footballa

"Odabravši košarku umjesto američkog nogometa prilikom upisa na koledž, Connor Williams je u nekoliko navrata svojim košarkaškim potezima osvojio društvene mreže. Još 2021. Williams, zvani Big Cozy, sudjelovao je u egzibicijskoj utakmici protiv Sveučilišta Buffalo. Snimka na kojoj se vidi kako se spotakne i pada, naizgled nekako šlampavo zakotrlja gležanj, potom još šlampavije izađe na pick and roll, odradi ga ajme majko, prije nego što se izađe na tricu i napravi magično, hladno i briljantno dodavanje za postizanje dva laka poena pod košem. Dan Katz iz Barstoola opisao ga je kao "istinskog američkog heroja", a snimka je prikupila 7,2 milijuna pregleda na Twitteru. Williams je malo prije toga, još jednom postigao status viralnog hita, ovaj put zahvaljujući svojim tricama", stoji u pisanju autora teksta koji je na The Sun-u objavljen 7. prosinca 2022. u popodnevnim satima. U ovom tekstu niže možete vidjeti te trenutke.

Snimku kako s lakoćom crpi tricu protiv Buffala naknadno su podijelili CBS Sports, SportsCenter i Pardon My Take među ostalima - a potonji je napisao - "Kraljevi ostaju kraljevi". Jedan je obožavatelj komentirao:

213. cm i 163 kg

"Ovo je Big Cosy ... 213.36 cm visoki i 163.293 teški centar St. Johns Fisher sveučilišta - a sve što radi je pogađanje trica."

Drugi je napisao: "Jokić se trese u čizmama" - Dok je jedan odgovorio:

"Pogađa dobro - 26 utakmica za St. Johns Fisher, Williams je stavio pet od 15 trica (0,33%) i prosječno bilježio 2,8 poena, 0,7 asistencija i 2,3 skoka. Za usporedbu, NBA lider u ubacivanju tri poena Steph Curry ima prosjek od 0,432.

Za napomenuti kako smo bacili oko na novu, osvježenu, apdejtanu statistiku Connora Williamsa i ona u brojkama ovako izgleda - Prema Basketballrealgm.com. Connor je u NCAA statističkim rubrikama za NCAA Dill na 2.97 poena po utakmici, 57.3 % mu je šut. Prosječno je igrao 6.3 minuta po susretu.

Tko zna, možda jednog dana završi i u NBA ligi. Nikola Jokić protiv sebe će tada na centarskoj poziciji imati diva i košarkaša koji itekako zna iskoristiti svoje gabarite i potencijal, u datom trenutku, na određenoj minutaži. Ah, zanimljiv je taj sportski svijet.

