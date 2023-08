Mundobasket na Filipinima, u Japanu i Indoneziji (od 25. kolovoza do 10. rujna) igra se danas peti dan. Dosad najveće iznenađenje na turniru je to što Francuzi nisu uspjeli izboriti drugu fazu natjecanja po skupinama. Porazima od Kanade i Latvije, te pobjedom nad Libanonom na jedvite jade, izborili su tek teško razigravanje od 17. do 32. mjesta.

Momčad koja u svojim redovima ima čitav niz NBA igrača poput Rudy Goberta, Evana Fourniera, Nicolasa Batuma, sjajnog playja Asvela Nanda de Cola kao i ostalih dobrih košarkaša koje vodi Vincent Collet. doživjela je blamažu na turniru na koji su doputovali kao jedni od favorita za naslov.

'Francuska je razočaranje'

"To je veliko iznenađenje, pogotovo što Francuzi već godinama igraju vrhunsku košarku, imaju fenomenalne individualne igrače i veliko je to razočarenje i za njih i za sve nas, koji smo ih naviknuli gledati u vrhunskim izdanjima. Iako, moram priznati, da već na EP-u prošle godine nisu mi izgledali tako uvjerljivo kao prijašnjih godina i taj se trend nastavio. Pretpostavljam da se nisu spojili kako treba. Iznenadila me činjenica prebacivanja Nanda de Cola, jednog od najboljih igrača Eurolige, na poziciju playmakera je donijelo to da se kod nekih agresivnih obrana niti on nije snašao. Sigurno je to utjecalo na neku njihovu tečnost u igri. Moram priznati da su naletjeli na dvije jako dobre reprezentacije, Kanadu i Latviju", priča nam bivši hrvatski košarkaški reprezentativac Matej Mamić danas u studiju Net.hr.

Dominikanska Republika i Kanada, s druge strane, oduševili su i pretendenti su, barem prema prikazanom dosad, za dobre rezultate. Po prvi put u povijesti, Kanada se plasirala među 16 najboljih na SP-u. Dominikanska Republika, pak, ima savršen skor 3-0 u skupini A, a predvodi ju NBA zvijezda Karl Anthony Towns.

"Trebamo gledati ipak da je to bila prva faza turnira i tako je i shvatimo, uzmimo u obzir, s malom zadrškom. Tu je nekoliko reprezentacija pokazalo da mogu doći do dobrog rezultata, popunjeni dobrim NBA igračima. Po mojem mišljenju, Kanada, Njemačka, Španjolska, SAD, oni su u prednosti u odnosu na ove druge reprezentacije. U ključnim trenucima te reprezentacije će odreagirati kako treba", objašnjava nam Matej Mamić.

'Nijemci su dobri, imaju sustav i kult reprezentacije'

Nijemci su na isto savršenom skoru 3-0 u skupini E. Oni već godinama igraju u istom sastavu, sa Schroderom kao liderom, braćom Wagner i jako dobrim izbornikom Herbertom.

"Oni imaju kult reprezentacije dok ga je, recimo, Srbija izgubila. Nije ni čudno da Srbija proteklih godina ne niže rezultate, baš možda iz tih razloga iako puno bolje tu stoje od nas, ali u odnosu na ono kako je to izgledalo 2000-tih godina, europski i svjetski prvaci, kad su se srpskoj reprezentaciji odazivali igrači prepuni talenta, to polagano dolazi na naplatu i uspjesi se ne nižu. U puno su lošijoj situaciji nego ranije", tvrdi Matej Mamić s kojim smo prošli više tema, ne samo Mundobasket, nego i 12 uzastopnih pobjeda hrvatske košarkaške reprezentacije pod vodstvom izbornika Josipa Sesara (od toga 10 u službenim utakmicama), odnosno osvajanje pretkvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre 2024., koji se ranije ovog mjeseca igrao u Istanbulu.

Hrvatska košarkaška javnost ponovno može uživati u jednom pozitivnom periodu za našu košarku, ali puno je još posla pred Josipom Sesarom, stručnim stožerom i izabranim igračima. Dario Šarić, Mario Hezonja i Ivica Zubac kliknuli su u Turskoj i odigrali odičan turnir, a Šarić je bio kao u najboljim danima svoje karijere, u dresu Cibone, kad je vodio momčad do naslova ABA lige usred Beograda.

"Što se tiče srpske košarkaške reprezentacije na turniru, izgleda mi dobro. Znamo da su ostali bez Jokića i Micića. Njih dvojice nema tamo, ali uvijek su bili puna kvalitetnih igrača. Poletni su, odlično igraju... Prve dvije utakmice su dosta bile laganije u odnosu na neke druge suparnike, ali sigurno da izgledaju dobro. Jović je na playu iskusan, mali Jović odličan turnir igra, Milutinov je tu, Bogdan Bogdanović da ne govorimo koji je ekstra igrač. Puno je tu iskusnih igrača koji su prošli Euroligu kroz Zvezdu i Partizan. Srbija ima dobre šanse."

O neigranju Nikole Jokića za reprezentaciju, Matej Mamić nam govori:

'Dobro da se dogodio jedan Jokić'

"Jedno je igranje za klub i definitivno Nikola Jokić je jedan od najboljih košarkaša svijeta, u krajnjem slučaju svojoj momčadi donio je naslov prvaka svijeta uz ludilo brojke koje pokazuju svu njegovu svestranost i raskoš. Dobro je možda da se dogodio jedan Jokić da se pokaže da jedan drugi način košarkaške igre i vještine može parirati svim tim ekstremno atletama u NBA ligi. Opet, s druge strahe, moram stati na stranu onih koji bi ipak željeli gledati Jokića u reprezentaciji i uvijek je tu pitanje umora i svega toga štoi jedna cijela sezona donese igraču. Vjerujem da mu je potreban odmor, ali čast i privilegija je nastupati za reprezentaciju. Hendikep je njegovo neigranje za sve."

Jednu stvar posebno Matej Mamić naglašava:

"Ključna stvar je kult reprezentacije, da se igrači odazivaju i da tu nema nikakvih problema, da se ne mora razmišljati hoće li se netko odazvati ili ne".

Za reprezentaciju Hrvatske navodi:

"Ova Sesarova Hrvatska bila je u jednoj specifičnoj situaciji, gdje smo mi igrali kvalifikacije za kvalifikacije gdje su se neki igrači isprofilirali i gdje smo dobili 4 igrača koja potpuno mijenjaju koncepciju i kvalitetu momčadi. To su - Smith, Hezonja, Zubac i Šarić. Josip Sesar je izuzetno dobro postavio, a to je da je podijelio uloge toj četvorici upravo onakve kakve ti igrači trebaju, odnosno u uvjetima u kojima oni najbolje funkcioniraju. I to je po meni njegova najveća pobjeda. Puno je akcenta stavio na igru Darija Šarića koji je svestran. Zato i je odreagirao na način na koji i je. Naravno, dobio je kapetansku traku i to ga je sve ponijelo vjerojatno. Zubac je izdominirao u reketu. Čovjek preko kojeg nije bilo lako zabiti, a koji je nama dao na drugoj strani terena i dao sigurnost. Jako je dobro rješavao situacije leđima košu. To su bile dvije osovine koje su jako dobro funkcionirale. Hezonja je, pak igrač koji u minutu može nanizati 15 poena, gdje mu je Josip i davao i trpio ga, ali mu se vratilo na najbolji mogući način. On je prvak Europe s Realom. Stvari su sjele na svoje mjesto. I kad nije bio u petorci odigrao je fenomenalno. I Smith je jedan od ključnih igrača, po karakteru, igri na prirodnoj dvojci, poziciji kombo beka, na koju ga je Josip Sesar stavio. On je toliko bitan jer je otvorenog srca došao igrati za Hrvatsku, nesebično se stavio u službu momčadi i nije mu bitno koliko poena zabio. Dobar je karakter. Tu je najveća pobjeda Sesara, kao i to što se vidjelo da svi slave svaki poen, svi žive košarku, igru, žele pobjedu i nadam se da ćemo naučiti pobjeđivati u ključnim trenucima."

'KK Dinamo raste iz sezone u sezonu'

O KK Dinamo Zagreb je istaknuo kako je to jedna lijepa i zdrava priča za hrvatsku košarku...

"Klub raste iz sezone u sezonu, slažem se da je klub zdravog razmišljanja i temelja i da je zbog toga Sesar sjeo na njihovu klupu. U Dinamu se baš jako trude. Potpisivanjem Josipa stavili su ispred javnosti da klub raste. Klub je to koji ima iza sebe jednu navijačku skupinu koja to živi, koja voli i želi tu jednu priču izgurati na jednim kvalitetnim osnovama. Naravno da za to treba vremena. jer, godinama infrastruktura i određeni kadrovi u klubu su ili stagnirali ili padali. Treba imati sluha da to ne može doći preko noći, ali postepeno treba graditi i ići naprijed. Da naši klubovi krenu igrati euro natjecanja, jer to je uvjet da naši igrači igraju bolje".

Pogledajte gostovanje Mateja Mamića u studiju Net.hr.

