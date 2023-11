Košarkaši Los Angeles Clippersa jutros su po hrvatskom vremenu pobijedili na gostovanju u glavnom gradu Kalifornije, Sacramentu, domaće Kingse. Semafor u Golden One Centeru pokazivao je na kraju 131-117.

Zu zakucava pred gostujućom publikom u Sacramentu. Leti Ivica terenom.

Inače, bila je to druga uzastopna utakmica za Kingse u Golden One Centeru back to back. U prošloj su u američkom kupu, novom natjecanju, tijesno dobili Warriorse.

Sad su Clippersi na skoru 3-6 na gostovanjima u regularnom dijelu sezone NBA lige, te 8-9 ukupno. Sacramento je na domaćem skoru 5-2, a ukupno 10-7 nakon 17 uvodnih susreta u sezoni.

U ovoj utakmici nastupio je za Clipperse i najbolji hrvatski centar Ivica Zubac. On je, počevši utakmicu u petorci, kao i uvijek, nabrijan i motiviran za još jednu dobru predstavu i doprinos svojoj momčadi, Zu je za 30 minuta upisao 14 poena uz 8 skokova.

Šut za dva imao je 7-12, slobodna bacanja nije šutirao, a dodao je i 3 puta za koš. Kawhi Leonard je zabio 34 poena uz 9 skokova, 3 dodavanja i jednu ukradenu loptu, a Harden ga je ovog puta odlično pratio sa 26 poena, 6 asistencija, 3 skoka i čak 5 ukradenih lopti. Tko kaže da Harden ne igra obranu...

Paul George je od velike Clippersove trojke upisao najmanje poena, ali eto, tako mu je u ovoj utakmici pao grah. Zabio je 19 uz 7 dodavanja, a igrao je najviše od svih u Clippersima - 40 minuta.

Harden je odigrao 39, Leonard 37...

No, prvo ime utakmice ne dolazi iz pobjedničke momčadi, nego iz redova one poražene.

Fantastični 25-godišnji play De'aaron Fox ove sezone igra strašno. Na trenutnom je prosjeku od 29.8 poena, 4.7 skokova i 6.1 asistenciju, a Clippersi su osjetili njegovu igračku raznovrsnost. Fox im je utrpao 40 poena što mu je najviše u sezoni, a u 28. listopada je u porazu od Warriorsa zabio 39 poena. Monk je ubacio 15 poena, Domantas Sabonis 11, a Vezenkov 13.

