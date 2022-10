Iza nas je još jedna čudesna NBA noć, a hrvatski košarkaši imali su dobar učinak, barem neki. Bojan Bogdanović je ponovno bio jedan od najboljih pojedinaca u momčadi, baš kao i Ivica Zubac, dok je Dario Šarić, nažalost, još uvijek zaleđen na klupi.

Washington Wizardsi su svladali Detroit Pistonse sa 120:99, a naš Babo je upisao 25 poena, tri skoka i jednu asistenciju, uz fantastičan šut iz igre 8/13 i 4/7 iza linije za tri poena. Kod Wizardsa se najviše istaknuo Kyle Kuzma s 25 poena i šest skokova, a pratio ga je Kristaps Porzingis s 20 poena i sedam skokova. Inače prvo ime ekipe, Bradley Beal, imao je slabiju večer nego inače, ali je njegovih 13 poena, četiri skoka i šest asistencija bila dovoljno za veliku pobjedu. Uz našeg Babu, kod poražene momčadi istaknuo se Cade Cunningham s 19 poena, uz slabašan šut iz igre.

Zubac je pak bio iste sreće: Odradio je sjajnu utakmicu, ali je njegova momčad upisala drugi poraz u sezoni. Valja istaknuti kako su igrali bez Kawhija Leonarda i Paula Georgea, prva dva igrača u ekipi.

Predstava za povijest i gaf večeri

Hrvatski centar je ubacio deset poena, uhvatio 14 skokova te je imao čak sedam blokada! To je njegov rekord karijere, do sada je najviše u šest navrata blokirao protivnike. Prije nekoliko dana je protiv Lakersa upisao rekord karijere u skokovima, a sada mu je to pošlo za rukom s blokadama.

Ipak, to nije bilo dovoljno jer je Oklahoma City Thunder na kraju slavio 108:94, a fantastičnu utakmicu odradio je Shai Gilgeous-Alexander. Shai je ubacio 33 poena, podijelio osam asistencija, uhvatio pet skokova i ukrao tri lopte. Naš Zubac je imao i gaf večeri; naime, nije primijetio da je do kraja četvrtine ostalo više od osam sekundi, pa je sa svoje polovice opalio po košu i što je najbolje, zamalo zabio.

New Orleans Pelicansi su iznenadili Luku Dončića i Dallas Maverickse te su bez Ziona Williamsona i Brandona Ingrama upisali pobjedu 113:111. Najbolji pojedinac bio je Trey Murphy III koji je ubacio 22 poena, ali valja istaknuti kako je čak osam igrača Pelicansa ubacilo više od deset poena. Dončić je bi ona razini, ubacio je 37 poena, uhvatio 11 skokova i podijelio sedam asistencija, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu.

Phoenix Sunsi su svladali aktualne prvake, Golden State Warriorse sa 132:105. Kod prvaka je rano isključen Klay Thompson, što je zaiskrilo situaciju na terenu, ali su Sunsi upisali uvjerljivu pobjedu. Nažalost, naš Dario Šarić nije nastupio za Sunse koje je do pobjede predvodio Devin Booker s 34 poena i sedam asistencija. Kod prvaka najbolji je bio Stephen Curry s 21 poenom, sedam skokova i osam asistencija.