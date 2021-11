Hrvatski košarkaši Bojan Bogdanović i Ivica Zubac odigrali su vrlo dobro za svoje momčadi u NBA ligi, s tim da je Utah poražena, dok su LA Clippersi pobijedili.

Los Angeles Clippers svladali su na domaćem parketu Detroit 107-96 premda rezultat ne pokazuje vjerno odnose na parketu. Utakmica je bila riješena u prvom poluvremenu nakon kojeg su Clippersi imali više od dvadeset poena prednosti (64-40), a u trećoj četvrtini je domaćin otišao i na 30-ak poena razlike.

Prvi strijelac Clippersa bio je Reggie Jackson s 21 poenom premda je imao loših 3-10 za tri poena. S klupe se istaknuo Terance Mann (16 poena i 10 skokova), a hrvatski centar Ivica Zubac bio je jedan od najboljih u pobjedničkom sastavu.

Za 22 minute na parketu ostvario je 'double-double' učinak. Imao je 10 poena i 13 skokova, s tim da je dva puta asistirao i ostvario jednu blokadu. Iz igre je gađao 3-4 uz 4-4 s linije slobodnih bacanja.

Prvi strijelac

'Džezeri' iz Salt Lake Cityja su izgubili na domaćem parketu od New Orleansa 97-98. Neizvjesna utakmica odlučena je tricom Devonte' Grahama dvije sekunde prije kraja, s tim da je pobjednike iz New Orleansa predvodio Brandon Ingram s 21 poenom, osam skokova i pet asistencija.

Prvi strijelac Utaha bio je hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović. Za 31 minutu na parketu Bogdanović je ubacio 23 poena, a imao je i četiri skoka te jednu asistenciju (i tri izgubljene lopte). Iz igre je gađao odličnih 9-14 te također zapaženih 5-8 za tri poena.

Ostali igrači kod domaćina su podbacili, pogotovo Donovan Mitchell koji je potrošio čak 21 loptu (šut 6-21) za 16 poena (uz četiri izgubljene lopte).

Drama u Los Angelesu

Od ostalih susreta, u noći s petka na subotu, najdramatičniji je bio dvoboj u Los Angelesu gdje su protiv Lakersa slavili igrači Sacramenta 141-137 i to nakon čak tri produžetka. Obje su momčadi propuštale ranije pobijediti, no na kraju je Sacramento dominanto odigrao treći produžetak za osmu pobjedu u sezoni. Goste su do pobjede vodili De'Aaron Fox s 34 poena, osam asistencija i šest skokova te Buddy Hield s 25 poena i šest asistencija.

Na drugoj strani je najbolji bio Russell Westbrook s novim 'triple-double' učinkom od 29 poena, 11 asistencija i 10 skokova. Čak je imao vrlo dobar šut (10-18) i samo tri izgubljene lopte. To se, pak, ne može reći za LeBron Jamesa koji je uz 30 poena, 11 dodavanja i sedam skokova imao i - sedam izgubljenih lopti i samo 2-13 za tri poena.

Zapadom i dalje dominiraju Golden State (omjer 17-2) i Phoenix (16-3). Ovom prilikom je Golden State kao domaćin pobijedio Portland 118-103, a cijela prva petorka domaćina je bila dvoznamenkasta po pitanju poena. Dakako, prvi strijelac je bio Stephen Curry s 32 poena, a imao je i osam asista te sedam skokova.

Booker predvodio Sunse

Phoenix je u Madison Square Gardenu pobijedio New York 118-97, a predvodio ga je Devin Booker s 32 poena.

Na Istoku su sastavi s najboljom formom Milwaukee i Atlanta, suparnici koji su prošle sezone igrali međusobnu finalnu seriju te konferencije. Milwaukee je svladao Denver u gostima 120-109 te je došao do šeste uzastopne pobjede, dok su sedmu u nizu upisali košarkaši Atlante koji su slavili kod Memphisa s čak 132-100.

Treba istaknuti dvojicu igrača Atlante na tom ogledu. Trae Young je ubacio 31 poen uz 10 dodavanja, dok je Clint Capela imao 23 koša i čak 17 skokova. Loša vijest za Memphis je ozljeda najboljeg igrača tog sastava Ja Moranta.

Rezultati:

LA Clippers - Detroit 107-96 (Ivica Zubac, 22 minute: 10 poena, 13 skokova, 2 asistencije, 1 blokada, 1 ukradena i 2 izgubljene lopte. Šut iz igre: 3-4, slobodna bacanja 4-4)

Charlotte - Minnesota 133-115

New York - Phoenix 97-118

Orlando - Chicago 88-123

Indiana - Toronto 114-97

Memphis - Atlanta 100-132

Oklahoma City - Washington 99-101

San Antonio - Boston 96-88

Denver - Milwaukee 109-120

Utah - New Orleans 97-98 (Bojan Bogdanović, 31 minuta: 23 poena, 4 skoka, 1 asistencija, 1 ukradena i 3 izgubljene lopte. Šut iz igre 9-14, za tri 5-8)

Golden State - Portland 118-103

LA Lakers - Sacramento 137-141 (produžetak)