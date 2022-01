Utah Jazz Bojana Bogdanovića poraženi su sinoć, bolji od njih su u San Franciscu sa 94-92 bili Golden State Warriors, a hrvatski je košarkaš bio najbolji strijelac poražene momčadi.

Bojan Bogdanović je utakmicu završio sa 21 košem (šut iz igre 7/17, trice 1/7), pridodavši tome osam skokova i jednu asistenciju. Rudy Gobert je dodao 12 koševa i 18 skokova za Utah kojem je ovo sedmi poraz u zadnjih devet utakmica.

Golden je vodio sa 13 koševa četiri minute do kraja treće četvrtine, no onda su u sljedećih sedam minuta ispustili gotovo cijelu prednost i Utah je došao na 86-83 zahvaljujući seriji 20-4.

Trica Kevona Looneya 1:48 minuta do kraja dovela je Golden State u vodstvo od pet koševa zahvaljujući kojem su se othrvali naletu Utaha. Nakon što je doveo Utah na dva koša zaostatka tricom 32.8 sekundi prije kraja, Bogdanović nije uspio ponoviti to za pobjedu 1.8 sekundu do kraja.

OVDJE možete pogledati Bogdanovićev neuspjeli šut za pobjedu.

Zubac briljirao

U prvoj utakmici večeri, New York Knicks su u nedjelju kod kuće sa 110-102 nadigrali Los Angeles Clipperse Ivice Zubca, a hrvatski je košarkaš u porazu svoje momčadi odigrao sjajnu partiju.

Zubac je na terenu proveo 29:29 minuta, a u tom je vremenu upisao double-double sa 17 koševa (šut iz igre 5/8), 14 skokova i tri bloka. Najbolji strijelac Clippersa bio je Reggie Jackson sa 26 koševa i pet skokova, dok je Luke Knnard dodao 14 ubačaja. Knickse je do pobjede predvodio RJ Barett sa 28 poena i 14 skokova, a Julius Randle je ubacio 24 koša.

Boston Celtics su u gostima sa 116-87 nadigrali Washington Wizardse, a Jayson Tatum je zabio 51 koš od čega je devet trica. To je njegova peta utakmica s najmanje 50 koševa a svemu je dodao 10 skokova i sedam asistencija, dok je Jaylen Brown ubacio 18 koševa uz 10 skokova.

Kod Washingtona najbolji je bio Bradley Beal sa 19 poena i sedam asistencija.

Miami Heat je kod kuće sa 113-107 bio bolji od Los Angeles Lakersa. Najbolji strijelac Miamija bio je Duncan Robinson sa 25 ubačaja, a Jimmy Butlerom je upisao triple -double sa 20 koševa, deset skokova i 12 asistencija. Lakerse je predvodio LeBron James sa 30 koševa.

Atlanta Hawks su na gostovanju sa 113-91 bili bolji od Charlotte Hornetsa, Orlando Magic su prekinuli niz od devet poraza pobijedivši kod kuće Chicago Bullse sa 114-95, a Philadelphia 76ers su sa 115-109 svladali domaće San Antonio Spurse.

Dončić i Jokić nezaustavljivi

Dallas Mavericks su kod kuće sa 104-91 nadigrali Memphis Grizzliese, a slovenski košarkaš Luka Dončić je u pobjedi svoje momčadi sudjelovao sa 37 koševa, 11 skokova i devet asistencija.

Denver Nuggets su sa 117-111 kod kuće pobijedili Detroit Pistonse, a predvodio ih je Nikola Jokić sa 34 koša, devet skokova i osam asistencija.

Portland Trail Blazers su sa 114-105 u gostima slavili protiv Toronto Raptorsa, a Minnesota Timberwolves kod kuće sa 136-125 svladali Brooklyn Netse.