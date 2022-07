Stariji ljubitelji košarke sigurno se sjećaju jedne od najboljih i najneizvjesnijih utakmica u povijesti jugoslavenske lige. U polufinalu doigravanja 1987. Zvezda je izbacila nedostižnu Cibonu. Treći susret u Zagrebu završio je pobjedom crveno-bijelih rezultatom 104:103.

"Išli smo zatim u šetnju zagrebačkom Esplanadom, Avdija, Karadža i ja. Sretnemo Boru Čorbu slučajno jer su imali koncert u Zagrebu. Bora nam kaže: 'Večeras ćemo dobiti'. I tako se događa. I zapravo smo tako pomogli Partizanu jer je Cibona do tada protiv njih imala 15 uzastopnih pobjeda. Ne možete platiti da igrate derbi. Nisam spavao tjedan dana, samo sam o tome razmišljao… Prva utakmica finala, istrčavamo i oba navijača plješću i viču 'Titula u Beograd!'. I sad se naježim", prokomentirao je za srpski Kurir bivši košarkaš Mirko Milićević.

'Pogledao sam mu u dlan, a linija je prekinuta'

Dobre igre te sezone odvele su Milićevića u Zagreb, a igranje u Ciboni, klubu koji je dvaput bio prvak Europe, bila je posebna čast. Milićević je imao plan biti suigrač s legendarnim Draženom Petrovićem, no to se nije ostvarilo jer je Dražen tog ljeta 1988. godine otišao u Real.

"Moj brat. Mislio sam da će ostati i da idem tamo zbog njega. Nažalost, on je tada otišao u Real i igrali smo zajedno samo u reprezentaciji. Ali družili smo se u Zagrebu. Bio sam čovjek od nejgova povjerenja", kaže Milićević i otkriva da je Petroviću 1990. predvidio prometnu nesreću:

"On i njegov brat Aca stalno su dolazili kod mene da im pogledamo dlan. Jer sam to naslijedio od bake i mame. Stalno imam neke vizije, predviđam stvari, bavim se numerologijom. Tako smo jedan dan sjedili u diskoteci 'Salun' u Zagrebu, bio je tamo Aca, mislim da su bili Zdravko Radulović i Franjo Arapović… I došao je Dražen sa svojom tadašnjom djevojkom Renatom. A on meni kaže: 'Genije, zaručili smo se, dođi nam pogledati dlanove'. Gledam, ali ništa ne govorim. Ona odlazi nakon dvadesetak minuta, a on me pita zašto šutim. Odgovaram: 'Ako se ti oženiš Renatom, ja se udajem za Hitlera, odnosno ja sam bliži Hitleru nego ti njoj.' Dražen je meni tu rekao da o čemu ja govorim, a ja sam njemu rekao: 'Ma pusti, vidio sam da ćeš imati prometnu nesreću, neka ti je Bog na pomoći. Imaš prekid linije na dlanu, ne nastavlja se…'.

U kafiću u Španjolskoj saznao tragične vijesti

Tri godine kasnije, Milićević je bio u Španjolskoj kada je saznao strašnu vijest.

"I tako 1993. godine, nakon završetka sezone, treniram s Malagom. Idemo u kafić u Marbelli, na TV-u su vijesti… 'Muerte de Drazen Petrovic'. Malo tko zna, vraćali su se iz Poljske, hrvatska reprezentacija, a on je u Frankfurtu trebao presjesti na drugi avion, a onda je na aerodrom došla ta Njemica, njegova tadašnja djevojka i Dražen je rekao Aci, koji je već bio trener, da s obzirom na to da nemaju tri dana treninga, ipak ide s njom. I tako je izašao iz aviona i krenuli su autom za Zagreb. Da je ostao u avionu, možda bi se avion srušio, tko zna… Ona je vozila jer je Dražen bio umoran. A kamion iz druge trake autoceste probio je branik i došlo je do sudara", objašnjava Milićević.