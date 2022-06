Dražen Petrović poginuo je u strašnoj nesreći prije točno 29 godina. Nikad prežaljeni Dražen svoju je košarkašku karijeru počeo sa samo 15 godina u Šibeniku. Davne 1984. prešao je u Cibonu te u njenom dresu osvojio dva naslova europskog prvaka, Kup pobjednika kupova, jedan naslov jugoslavenskog prvaka te tri kupa Jugoslavije.

U madridski Real došao je 1988. godine te ubrzo osvojio španjolski Kup i europski Kup pobjednika kupova. U najjaču košarkašku ligu svijeta, došao je 1989. godine, a zatim je otišao u New Jersey, gdje je u sezoni 1992./1993. izabran u treću najbolju momčad NBA lige. Što je moglo biti da se 7. lipnja 1993. nije dogodila stravična nesreća, nikad nećemo znati.

U NBA ligi igrao je sjajno. Toliko sjajno da ga je tadašnji Houstonov trener Rudy Tomjanovich uoči dva NBA naslova u nizu njegove momčadi, htio povesti sa sobom.

"Dražen je u svojoj rekordnoj NBA utakmici Houstonu zabio 44 koša i Rudy je bio svjestan što mu Dražen može donijeti. Uostalom, nakon nesreće, ja sam u Draženovu novčaniku pronašao papirić na kojem su pisala imena četiriju klubova: Knicksi, Netsi, Rocketsi i Panathinaikos", u jednom je intervjuu otkrio brat pokojnog Dražena, Aleksandar Petrović.

"Kod njega su postojale faze. Strašno je bio razočaran te sezone jer je imao brojke za All-Star igrača, a i najbolji postotak za tricu, a nisu ga zvali pa mu je izvjesnu zadovoljštinu predstavljalo to što je izabran u treću petorku sezone, među 15 najboljih košarkaša svijeta. A to će reći da su samo Michael Jordan i Reggie Miller na njegovoj poziciji bili ispred njega. S obzirom na to kako je živio i da je iza njega bila najbolja sezona u karijeri, ja sam uvjeren da su pred njim bile njegove najbolje godine. Nažalost, nikad nismo doznali dokle bi ga to dovelo", rekao je Petrović svojedobno.

Podsjetimo, Dražen je bio jedan od najvećih hrvatskih i svjetskih košarkaša. Uvršten je među 50 osoba koje su najviše pridonijele Euroligi.

Njegov je dres s brojem 3 na početku NBA sezone 1993./1994. podignut pod krov dvorane New Jersey Netsa. Hrvatski Olimpijski Odbor 1995. godine mu je u Lausannei podigao spomenik. U njegovu je čast 2006. u Zagrebu otvoren je muzej i memorijalan centar "Dražen Petrović", pokraj košarkaške dvorane koja također nosi njegovo ime.

Godine 2006. ustanovljena je Nagrada "Dražen Petrović" Hrvatskog olimpijskog odbora, namijenjena isključivo mladim sportašima, sportašicama, te muškim i ženskim ekipama za izvanredne sportske rezultate i sportski razvoj. U Šibeniku je 22. listopada 2011. na Baldekinu otkriven brončani Draženov odljevak akademskog kipara Kažimira Hraste, a istog je dana otvoren i Spomen-muzej. Petrović je 2002. godine uvršten u košarkašku Kuću slavnih.