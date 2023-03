Najlošija momčad Istočne konferencije NBA lige Detroit Pistons izgubila je šestu utakmicu zaredom, bolji su u Detroitu bili Chicago Bullsi sa 117-115, usprkos odličnom šuterskom nastupu hrvatskog košarkaša Bojana Bogdanovića koji je ubacio 34 koša.

Bogdanovć je na terenu proveo 39:28 minuta te šutirao za tricu sjajnih 8-12, za dva je gađao 3-9, a pogodio je i sva četiri slobodna bacanja. Usto je dodao šest skokova, tri asistencije te po jednu osvojenu loptu i blokadu.

Gosti iz Chicaga dominirali su tijekom prve tri četvrtine dvoboja te pred kraj treće dionice imali i 21 poen prednosti (100-79). No, tada je "upalila ruka" Bogdanovića koji je bio najzaslužniji za povratak Pistonsa koji su poravnali na 108-108 tri minute prije kraja, a i u posljednju minutu ušlo se s izjednačenim rezultatom 112-112. U samoj završnici ipak je do izražaja došlo veliko neiskustvo kod Pistonsa, kod prednosti Bullsa 114-112 9.7 sekundi prije kraja Pistonsi su imali napad nakon "time-outa", ali "rookie" Jaden Ivey nije mogao pronaći slobodnog suigrača prilikom izvođenja lopte iz auta pa je panično pozvao novi "time out".

Nažalost po njega i Pistonse, momčad je već iskoristila sve "time outove" pa je dosuđena tehnička pogreška uz gubitak lopte domaćima, a Bullsi su iz slobodnih bacanja otišli na neuhvatljivih 117-112.

Bullse su do važne pobjede u njihovoj borbi za ulazak u "play in" predvodili Zach LaVine sa 41 i DeMar DeRozan s 21 ubačajem, dok su se kod domaćih uz Bogdanovića istaknuli Hamidou Diallo s 19 i Ivey s 18 poena. Nakon susreta Bogdanović je izjavio:

"Izgubili smo u prvoj četvrtini, krenuli smo jako loše bez ikakve energije, pokušali smo se boriti protiv njihovih igrača u nastavku. Sjajno je što smo se uspjeli vratiti, ali mislim da je naša obrana morala biti bolja u prvom dijelu ako želimo pobjeđivati. Pokušavam pobijediti i biti najbolji svaku utakmicu. Naravno da sam ljut, opet smo na kraju izgubili iako smo se borili", zaključio je.

Pistonsi su s omjerom pobjeda i poraza 15-48 "zakopani" na dnu Istoka, dok su Bullsi i dalje 11. na Istoku sa 29-34. Isti broj pobjeda, ali i dva poraza manje imaju 10. Washington Wizardsi koji drže posljednje mjesto koje vodi u "play in".