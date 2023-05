Nezapamćeni masakr dogodio se u srijedu oko 8 sati ujutro u Beogradu kada je u osnovnoj školi došlo do pucnjave.

Jedan učenik sedmog razreda je došao naoružan u Osnovnu školu Vladislav Ribnikar na Vračaru te počeo pucati..

Ubio je osmero školskih kolega i zaštitara škole te ranio još šestoro učenika i profesoricu.

O masakru o Srbiji oglasili su se mnogi sportaši, a među njima i bivši hrvatski košarkaški reprezentativac Ante Tomić.

"Danas nije dan da uperimo prstom, nego da se pogledamo u ogledalo. Nije do igrica, nije do zapada, do roditelja je. Iskreno saučešće za svih devet obitelji. Nezamislivo. Razgovarajte sa djecom", napisao je Tomić.