Bivši izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Aco Petrović aktivan je na društvenim mrežama, gdje često iznosi svoje stavove o košarkaškim zbivanjima u Liješoj Nsšoj, regiji i svijetu, a nedavno je otkrio da bi za hrvatsku reprezentaciju mogao zaigrati i nekadašnji mladi reprezentativac Srbije, Aleksandar 'Sani' Aranitović, koji je sada član Cibone.

"Iako je Sani Aranitović igrao za mlađe kategorije u Srbiji, s obzirom da ima i hrvatsku putovnicu, mislim da ne postoje administrativne prepreke da zaigra za hrvatsku reprezentaciju. Naravno, drugo je pitanje, da li ga Sesar vidi u reprezentaciji i da li sam igrač to želi", napisao je Aco na platformi X (bivšem Twitteru), a ta je poruka glasno odjeknula u Srbiji i tamošnji mediji taj potencijalni scenarij predstavljaju kao 'šok'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Kauboja na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dvadesetpstogodišnji bek Aranitović je rođeni Beograđanin koji je seniorsku karijeru započeo igranjem za Crvenu zvezdu, a nekoliko godina kasnije nastupao je i za Partizan. Preko Litve i Francuske završio je u Ciboni. Sa srpskom reprezentacijom do 16 godina osvojio je srebrnu medalju na Europskom prvenstvu u Ukrajini 2013.

U razgovoru za Večernji list u studenom govorio je kako mu je bilo kada su ga pozvali u Cibonu:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''U početku su se javljali ljudi s predrasudama i pitanjima kako će meni biti u Zagrebu. Stvarno nisam razmišljao u tom pravcu, nego sam došao iz košarkaških razloga. A meni je Zagreb legao od prvog dana. Svi će reći da je manji i mirniji od mog Beograda, a meni to godi. U Zagrebu stvarno uživam, pronašao sam se, već sam ga i upoznao. Volim otići do centra ili do Jaruna. Često izlazim na piće sa suigračima.''

Foto: Marko Prpic/PIXSELL Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dolazak u Cibonu olakšalo mu je to što ima i hrvatsku putovnicu, a evo i zašto:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Moja mama je rodom iz Splita i ona je dolje živjela dok se nije udala za mog oca Beograđanina. A mama me nagovarala da izvadim putovnicu. Meni se to nije dalo, no na koncu sam je ipak poslušao i izvadio putovnicu u veleposlanstvu RH u Beogradu. Baka je do prije tri godine bila u Splitu, sada je u Rijeci, a teta je na Rabu i ja sam svako ljeto tamo.''