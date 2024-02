Bojan Bogdanović došao je u New York Knickse, momčad koja je trenutno 4. na Istoku sa omjerom 33-19, isto kao i trećeplasirani Milwaukee Bucksi.

Kakva će biti njegova uloga i momčadi koja ima ozbiljne ambicije u NBA ligi? Magic Johnson je zapalio američki košarkaški javni eter upisom na X društvenoj mreži, bivšem Twitteru, kako Knicksi s Bogdanovićem i njegovih 20+ poena po susretu mogu i do finala. Ovako je to veliki Magic objasnio:

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Julius Randle u akciji za Knickse.

"Bogdanović u prosjeku zabija 20.2 poena i šutira 41.5 % za tri poena, a Burks 12.7 poena uz 40.1 % trice. S njima dvojicom mislim da imaju dobru šansu ne samo za igranje u finalu Istočne konferencije, nego i u finalu NBA lige".

Kako Aco Petrović gleda na sve?

"S aspekta Bojana Bogdanovića, njegov dolazak u Knickse je fantastičan trade. U tim godinma igrati ozbiljan playoff, jer New York je 4. na Istoku je fantastična stvar. Znači, bez obzira na njegovu ulogu, bez obzira bila ona velika ili srednja, a to se nekako očekuje, ta razina, poanta je u tome da je jedna stvar biti dobar i igrati u zadnjoj momčadi u ligi, kao što je Detroit ili igrati u momčadi koja ima ozbiljne aspiracije", objašnjava nam Aco Petrović.

Četvorka u konferenciji ozbiljna je pozicija za doigravanje koja donosi i povećane ambicije. To je najbolja stvar koja se mogla dogoditi Bojanu Bogdanoviću. Što se tiče same uloge, Aco naglašava da treba vidjeti kako ga vidi u svemu tome trener New York Knicksa Tom Thibodeau. Tvrdi kako bi ga mogao koristiti kao četvorku, kao trojku, a to je sad već taktika.

"Nitko sa sigurnošću ne može tvrditi u ovom trenutku kako će se i da li će se nešto dogoditi, je li Bogdanovićevih 20+ poena po susretu ono što Knicksima treba da dođiu do finala, kako je to Magic Johnson rekao. Svi znamo da se kemija ekipe i implementiranje jednog takvog igrača, ili bilo kojeg košarkaša, preko noći. Međutim, ono što olakšava situaciju i Knicksima i Bojanu je zato što je Bojan u principu čisti šuter. E sad, pitanje je koliko će ga tijekom utakmice Kincksi puta upecati. To što je rečeno, to je izrečeno hipotetski", govori nam Aco.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia "Julius Randle na 'petici', Bojan na 'četvorci' bi moglo biti ubojita kombinacija" - tvrdi Aco Petrović.

Kemija se mora posložiti. Bojan mora dobiti svoju rolu. Ali, jedno je pritom ključno...

"Po meni, ključno je da li će Knicksi praktički igrati svoju small ball košarku sa Bojanom na četvorci ili će ga koristiti na poziciji trojke. Sve su to stvari koje treba vidjeti i bilo kakva izjava u ovom trenutku, takve vrste, je preuranjena. Osobno mislim, ono što je najvažnije, da je ovaj trade za Bojana fantastična stvar. Preostaje vidjeti kako će se sve odviti. Treba dati vremena, do play offa ima vremena, ne vjerujem da će Knicksi imati nekakav pad koji će bitno utjecati na njihovu poziciju u doigravanju unutar Istoka".

Kakvu bi New York Knicksi, prema Aci Petroviću, trebali igrati košarku nakon dolaska Bojana Bogdanovića?

"Definitivno, ovog trenutka ono što je u modi. Dakle, ako Julius Randle ode na peticu, a Bogdanović na četvorku, to bi mogla biti ubitačna kombinacija. Međutim, treba vidjeti kako i na koji način razmišljaju Knicksi. To je najbitnije. U svakom slučaju, Bojan u ovom trenutku, ako želi doći do većeg broja otvorenih šuteva, to je pozicija 4. Ono što je i zadnjih godina u NBA ligi i igrao", zaključio je Aco Petrović.

Za spomenuti kako je Bojan Bogdanović postao treći Hrvat u Knicksima nakon Brune Šundova (43.), 2004. pa od 2004. do 2005. i Marija Hezonje (28.), koji je dres Knicksa nosio od 2018. do 2019. Nakon Brooklyn Netsa, Washington Wizardsa, Indiana Pacersa, Utah Jazza i Detroita, Knicksi su šesta NBA franšiza za koju će zaigrati u desetogodišnjoj karijeri u NBA ligi.