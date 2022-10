Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza (HKS) je na elektroničkoj sjednici održanoj tijekom proteklog vikenda jednoglasno donio odluku da se Aleksandra Petrovića imenuje vršiteljem dužnosti izbornika košarkaške reprezentacije za prozore pretkvalifikacija u studenom 2022. i veljači 2023. godine.

Novi ciklus pretkvalifikacija za Europsko prvenstvo je pred vratima - već 10. studenog reprezentacija Hrvatske u Grazu igra protiv Austrije, a tri dana kasnije na rasporedu je domaća utakmica s Poljskom u Zagrebu.

"Kada sam preuzimao struku u Savezu prije četiri tjedna, nisam očekivao da će to otići u ovom smjeru, no s obzirom na sve ono što se dešavalo u prvom krugu razgovora s potencijalnim kandidatima te nakon što sam praktično obišao sve igrače, možda je to i logično rješenje," kazao je Petrović koji je u rujnu izabran za novog sportskog direktora HKS-a.

25 imena

"Sasvim sigurno je da sam ovog trenutka najinformiraniji što se tiče forme i praćenja, no za mene je to ovog trenutka dodatno opterećenje. Svjestan sam koliko je taj sljedeći prozor bitan i za buduća ljeta jer ako se dobiju obje utakmice, već dobivamo kvalitetno radno ljeto 2023. te bi mogli sudjelovati na pretkvalifikacijama za Olimpijske igre u Parizu. Ulog je velik, prihvatio sam i tu ulogu kao vršitelj dužnosti izbornika dok do kraja sezone ne riješimo pitanje izbornika. Spreman sam odraditi ta dva prozora dok ne dođemo do konačnog rješenja," dodao je naglasivši kako do kraja tjedna očekuje da će stručni stožer biti formiran.

Petrović je objavio i širi popis igrača na kojem se nalazi 25 imena.

"Ima dosta igrača koji dosada nisu bili na tom popisu, no to je jednostavno čisto pokazivanje smjera u kojem mislim da bi kroz sljedeće tri godine, do Europskog prvenstva 2025. godine, trebalo ići. Tu ima jako puno mladih igrača, a s druge strane ima i igrača koji su, uvjetno rečeno, granični, a na listi su. Recimo Gnjidić nije na listi jer je njegov medicinski izvještaj takav da sasvim sigurno neće biti spreman za sljedeći prozor, kao ni Ivan Ramljak.

'Nadam se Smithu'

"Isto tako, tu je i Matković, no on je zaista graničan jer on početkom studenog može biti tretiran dan za danom i očekivati da bude sposoban za igru. Naravno, tu ima igrača koji su u jako dobroj formi i nose i igru i rezultate svojih klubova, poput Ciboninih Kapuste i Bundovića, ili poput Zadrovog Luke Božića. Ovog je trenutka u najdojmljivijoj formi Dragan Bender koji briljira u Obradoiru i u svim utakmicama je redovito i najbolji strijelac i najbolji skakač svoje momčadi. Smatram da je to jedna interesantna lista na kojoj se nalaze igrači koji bi i sljedećih godina trebali biti na njoj."

Petrović je istaknuo kako će za utakmicu protiv Austrije pozvati 14 igrača plus eventualno Smith.

"Znači, 14 igrača dolazi u obzir za utakmicu protiv Austrije i nadam se da bi se petnaesti, Smith, mogao priključiti nakon Austrije i nakon dva trenažna dana biti spreman za Poljsku. Trodnevni je ciklus priprema uoči prve utakmice, pet treninga, od čega četiri u Zagrebu i peti u Grazu. Povratak u Zagreb je odmah nakon utakmice kako bi odmah 11. i 12. mogli pripremati utakmicu s Poljacima."

POPIS KANDIDATA ZA REPREZENTACIJU HRVATSKE

Karlo MATKOVIĆ

Roko PRKAČIN

Danko BRANKOVIĆ

Matej RUDAN

Dario DREŽNJAK

Tomislav IVIŠIĆ

Dragan BENDER

Filip BUNDOVIĆ

Tomislav BULJAN

Mario HEZONJA

Toni NAKIĆ

Mateo DREŽNJAK

Marko RAMLJAK

Leo MENALO

Toni PERKOVIĆ

Roko BADŽIM

Luka BOŽIĆ

Lovre RUNJIĆ

Antonio JORDANO

Jaleen SMITH

Dominik MAVRA

Goran FILIPOVIĆ

Vito KUČIĆ

Borna KAPUSTA

Andrija JELAVIĆ