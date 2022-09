Aleksandar Petrović predstavljen je u utorak kao novi sportski direktor Hrvatskog košarkaškog saveza. Petrović je na presici predstavio plan povratka hrvatske košarke na stare staze, ali i progovorio o nekim važnim pitanjima.

"Imamo tri godine da se vratimo u korito prepoznatljivosti i početi funkcionirati kako funkcioniraju uspješne reprezentacije", rekao je Petrović na početku te se osvrnuo na poziciju izbornika, koja je prazna od odlaska Damira Mulaomerovića:

"Prošli utorak kontaktirao sam četiri najbolje opcije za mjesto izbornika Hrvatske. Bilo mi je bitno da ih dobijem u istom vremenskom razdoblju i uspjelo mi je to. Igor Miličić je vruća roba, ima važeći ugovor do kraja 2023., uz želju da ga produže do 2024. S druge strane, Dario Gjergja je napravio sjajan posao s Belgijom, jedini srušio Španjolsku. Ali u sjajnoj je poziciji da izbori Svjetsko prvenstvo. Nismo u situaciji pijanog milijardera da ćemo razbiti ugovor s pola milijuna eura. To su stvari koje su realne. Ali da ne bi bilo šumova u eteru išao sam razjasniti situaciju. U ovom trenutku nemoguće je da njih računati."

"Nazvao sam praktički istovremeno mog dragog sugrađanina Nevena Spahiju i ponudio mu hoće li kratkoročno, dugoročno, biraj, kako god. Nažalost, on ima druge planove i realizirat će ih uskoro. Ostao je na kraju Golemac, bio sam kod njega u Ljubljani. Vidio sam zainteresiranost, ali u ovom trenutku kao trener koji skuplja iskustvo i u najboljim je godinama ne može raditi dva projekta. Nemoguće je bilo pronaći rješenje ovog trenutka", otkrio je Petrović pa rekao da će sada uzeti malu pauzu u rješavanju tog problema:

"Uzeo sam time-out do 10. listopada kad ću imati jasniju situaciju što i kako dalje, ići u trajnu potragu ili privremena rješenja. Moram prelomiti u razgovorima s vodećim ljudima HKS-a kojim putem krenuti. Imam naznaka kvalitetnog, vrhunskog rješenja ako govorimo o lipnju. E sad, moram donijeti prijedlog. Ispratiti ova dva prozora i onda po završetku dobiti čovjeka koji bi sljedećih pet godina biti izbornik ili nastaviti tražiti čovjeka, ali uzimam time-out, najkasnije do 10. listopada imat ćete odluku kojim putem predlažem da se krene. Gdje više naginjem? Apsolutno sam za to da se pronađe za duži niz godina perfektno rješenje. Previše smo trenera spržili. Sad kad imamo vremena moramo postaviti stvari na pravi način. Možda ću predložiti kratkoročno rješenje, a da konačno rješenje po sve nas bude po završetku sezone."

'Možda predložim sebe'

Petrović nije mogao ni isključiti mogućnost da on sam sjedne na klupu.

"Nisam se spremao da budem izbornik, ali možda se dogodi da predložim sebe. Ali ovog trenutka treba stati na loptu, važno je da ne napravim pogrešni korak na početku. Ne želim "spržiti" Ivana Rudeža. Poslat ću 10.10. preko HKS-a prijedlog u kojem smjeru vidim situaciju dalje, a Upravni odbor na čelu s predsjednikom odlučit će kako dalje", zaključio je.