Najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović u intervjuu za katalonski Mundo Deportivo potvrdio je da više neće igrati za Hrvatsku.

"Stav mi je isti kao prošlog ljeta kad sam u rujnu rekao da više neću igrati za reprezentaciju i ne mislim da će se promijeniti", kazao je Bojan Bogdanović i napomenuo u intervjuu kako se neće vraćati u Europu kao profesionalni košarkaš, tj da više neće igrati za niti jedan europski klub.

Bojan Bogdanović: 'Neću više igrati za Hrvatsku niti u Europi'

"Mislim da neću više igrati u Europi (smijeh). Da, volio bih, ali nije me briga. Sviđa mi se ta debata, drukčiji je stil košarke, mentalitet u Europi je drukčiji, u svakoj utakmici igra se žestoko", istaknuo je Babo.

Za komentar situacije nazvali smo Acu Petrovića, sportskog direktora HKS-a i v.d. izbornika reprezentacije Hrvatske za prozore pretkvalifikacija u studenom 2022. i veljači 2023. godine. Ulog je velik. Aco je prihvatio sam i tu ulogu vršitelja dužnosti izbornika dok do kraja sezone u HKS-u ne riješe pitanje izbornika. Spreman je odraditi dva prozora dok se ne dođe do konačnog rješenja...

"Apsolutno očekivano je ovo za Bojana Bogdanovića. Veliki je to udarac za hrvatsku košarkašku reprezentaciju, ali treba pritom uzeti u obzir i jednu jednostavni poantu. Bojan ima te godine koje ima (33. op.a) a reprezentacija sljedeće dvije godine, znači do ljeta 2025. nema velikog natjecanja. Prema tome, iluzorno bi bilo sad da će on za dvije i pol godine igrati za Hrvatsku. To što je rekao, njegova odluka je očekivana", kazao nam je jutros Aco Petrović i dodao:

"Apsolutno je udarac za hrvatsku košarkašku reprezentaciju ali nije to nešto što nismo očekivali i za što se nismo spremali. Očekivano, trebalo je to očekivati. Svaki drugi njegov odgovor bi bio neočekivan. Jesam li razgovarao s Bojanom u posljednjih dva mjeseca? Ne, nisam, iz razloga što je put u SAD bio planiran i još uvijek je, s obzirom na ostale NBA reprezentativce Šarića, Zupca pa i Šamanića koji igra u razvojnoj NBA ligi po završetku ovih prozora i tada je bio planiran nekakvi sastanak s Bojanom, ali ne s namjerom nekog nešto nagovarati nego eventualno ispričati tu priču gdje i kako se vidimo. No, još jednom ponavljam - iluzorno je očekivati od čovjeka koji je u 34., da ima nekakve planove toliko godina unaprijed, da kaže da će igrati za Hrvatsku u periodu koji je za dvije i pol godine kad Hrvatska nema velikih natjecanja", kazao nam je Aco Petrović.

Aco o Dariju Šariću i Oklahomi

Dario Šarić u Oklahomi, čini nam se kao korak unazad u NBA karijeri, ako se uzme u obzir da je tradean iz Phoenix Sunsa, TOP contendera u Thunderse?

"Ne bih ja to tako gledao. Vi kad onog trenutka kročite u NBA ligu svjesni ste da možete ući u razno razne aranžmane što se tiče razmjena ili bilo kakvih poslova. To nisu nikakvi koraci unaprijed niti unazad nego jednostavno kad ulazite u nešto kao što je NBA, prihvaćate pravila igre. Tu nema nikakvog sentimenta ili procjena što je bolje ili gore. Potpisom ugovora prihvaćena su pravila igre", završio je Aco Petrović.

Okrenuli smo broj i Franje Arapovića...

"Bojan Bogdanović je dao sve što je imao i nikad on nije bio upitan za hrvatsku košarkašku reprezentaciju i logično je da u tim godinama košarkaš hoće produžiti vijek trajanja u NBA ligi, logično je i očekivano da košarkaš u tim godinama čim više se želi odmoriti za naporne izazove kakvi su ispred vas u NBA. To je normalno, po meni i mislim da Bojan Bogdanović nije ni zaslužio igrati natjecanja u kojima će hrvatska košarkaška reprezentacija participirati, tj da Bojan nije zaslužio razinu kojoj trenutno naša reprezentacija pripada", govori nam Franjo Arapović i dodaje:

Franjo Arapović: 'Bogdanović je prevelik igrač da bi dolazio igrati protiv jedne Austrije, Švicarske...'

"Bojan Bogdanović je prevelik igrač, prevelika košarkaška zvijezda u svjetskoj košarci da bi on sad dolazio igrati protiv jedne Austrije, Švicarske itd... Nikad u životu Bojan za hrvatski dres nije bio sporan, uvijek se odazivao. Dobro poznajem Bojana, on bi sigurno igrao još za Hrvatsku da može, da nije u godinama... Očito si hoće produžiti NBA karijeru. Ljudi moji, on je dao što je imao za dati za hrvatsku košarkašku reprezentaciju. Nije imao sreće da napravi rezultat s Hrvatskom a i bilo bi ga ružno vidjeti, što ste i vi rekli, da takav jedan kalibar, igračina igra protiv Austrije i Švicarske".

Arapović nam naglašava da, s obzirom o kakvom natjecanju se radi, protiv koga će naši košarkaši igrati, u Acinom rosteru ima kvalitetnih igrača - "Samo je stvar u jednom - mi trenutno nemamo izbornika. Aco vodi i Savez jedan dio i reprezentaciju. Sad ćemo vidjeti nakon ove dvije utakmice tko će biti izbornik, da li će se krenuti ozbiljno da bi se pokušali vratiti".

Njegovo mišljenje je da će našoj reprezentaciji trebati jedan olimpijski ciklus, dakle 4 godine da bi došla na neki europski nivo....

" Ima tu mladih igrača koje treba samo usmjeriti, talentiranih košarkaša konji igraju po Europe, u Srbiji, u Megaleksu i Budućnosti. Evo, Matković je centar koji sigurno može igrati u većini europskih klubova. Branković iz Megaleksa može isto, Rudan je tu, vratio se Tišma, imamo malog Prkačina, imamo bekova koji mogu dobro odigrati. Samo tu djecu treba znati netko voditi. Ja sam donekle malo optimističan za budućnost naše reprezentativne košarke, ako se postavi čovjek koji će to raditi - da ga se ne dira, da ga se pusti da radi svoj posao, ali da menadžeri ne sastavljaju reprezentaciju, nego izbornici", govori nekadašnji košarkaš i reprezentativac Hrvatske.

'Menadžeri sastavljaju reprezentaciju, to je javna tajna'

Misli li Franjo da su dosad menadžeri utjecali na slaganje hrvatske košarkaške reprezentacije?

"Javna je tajna da 7 igrača stavljaju menadžeri a pet izbornici. Tako je, barem bilo prije. Nisam unutra ali kako mi kažu tako vam govorim. Što se tiče Ace i njegove trenutne dvije funkcije u HKS-u koje obnaša, menadžerskog tipa, znate, to vam u Savezu očito ide od Ace do Ace. Aco je bio, pa su promijenili izbornika i sam Bog ne zna koliko, svakakvih je bilo i opet je sad došao Aco. Nisam za to da Aco Petrović radi dva posla. E sad, hoće li on raditi... Mene je samo strah da, ako bi Aco bio izbornik i dalje od predviđenog, pa on nakon dvije utakmice dobijene, Aco kad bi dobio ponudu on bi išao van. E vidite, to je problem. Bolje da Aco ostane sportski direktor, on se tu dobro snalazi ali da se makne od izbornika. jer, teško je biti izbornik kad je Aco šef. Zato mi nećemo imati izbornika nikog ozbiljnog, jer to je, po meni, nemoguća suradnja jer je Aco trener i kao takav uvijek nastupa, kao takav djeluje... Nije da je Aco loš, ma ne daj Bože, nego to je sukob dva ovna na brijegu. Tko god dođe na izborničku klupu, tko god dođe na izborničku klupu mi ćemo imati veliki problem".

Možete li nam to bolje pojasniti, zašto bi imali veliki problem?

"Gledajte, stvar je jednostavna - pa u ovoj čitavoj priči jasno je da je Aco Petrović trener, možemo mi pričati što hoćemo. Nitko ozbiljan neće sjesti na izborničku klupu hrvatske košarkaške reprezentacije dok je Aco Petrović sportski direktor, ma nitko ozbiljan, jedino neki no name treneri. Rekao sam ja to i Aci prije 6-7 mjeseci. Pitao sam ga - 'Aco, bi li ti bio izbornik da ti je Jasko Repeša šef?' Kaže on meni ne bi. To vam je tako. Mislim, da dođe jedan Neven Spahija za izbornika i sad da mu Aco Petrović bude šef? Ili, doći će Jasko da mu Ao bude šef... Ne vidim takvo što. To je moje mišljenje. Aco Petrović je, po meni, prvo trener, onda sve drugo", zaključio je Franjo Arapović.