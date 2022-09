Poraz za hrvatsku košarkašku reprezentaciju na startu 41. EuroBasketa protiv Grčke 85-89, jednog od favorita za osvajanje prvenstva, nije gorkog okusa, a to je nešto što je drugačije i to je dobro.

Izabranici Damira Mulaomerevića su se stvarno borili protiv Grčke, kojoj je najveći forte kontranapad i tranzicija.

Sudači trojac je donio neke dvojbene odluke, što se nažalost i moglo očekivati, jer moraju štititi najveću zvijezdu prvenstva, Giannisa Antetokoumpa.

'A sad malo o suđenju...'

Naši igrači su toga bili sigurno svjesni, ali vruće glave su dobili nekoliko tehničkih, kao i izbornik Mulaomerović.

Tako nešto nije promaklo ni Aci Petroviću, iskusni strateg podijelio je svoje mišljenje na Twitteru:

"A sad malo o suđenju jer kad izgubiš imaš pravo da se ljutiš. Netom prije zakucavanja za plus 4 Grčke nije li Giannis odgurnuo Hezonju? Na plus 4 ponovo Giannis, po meni, radi duplu jer nakon jednog driblinga hvata loptu i ponovo dribla te iznuđuje koš i dodatno za plus sedam", piše bivši hrvatski izbornik.