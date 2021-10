U susretu drugog kola regionalne košarkaške ABA lige Cibona je u KC Dražen Petrović nakon produžetka pobijedila Megu Basket sa 89:84 upisavši i drugu pobjedu sezone.

Bila je to zanimljiva utakmica u kojoj su obje momčadi mogle do pobjede u regularnom dijelu, no Amar Gegić je 12 sekundi prije kraja pri rezultatu 78:78 promašio šut za vodstvo Cibone, dok je za goste dvije sekunde prije kraja promašio tricu za pobjedu Dayshon Smith.

U dodatnom periodu "Vukovi" su zaigrali daleko bolje dobivši produžetak sa 11:6 za važnu pobjedu.

Napeta utakmica

Mega je bolje otvorila susret i nakon prve četvrtine je vodila 22:19, dok je na poluvremenu imala velikih +14 (47:33). U trećoj četvrtini Cibona je zaigrala daleko bolje smanjivši zaostatak na 59:61. Na startu posljednje četvrtine beogradski sastav je pobjegao na 67:59, no Cibona je pet minuta prije kraja došla do vodstva 68:67.

U posljednjih 40-tak sekundi ušlo se sa 78:78. Prvo je Boriša Simanić promašio tricu za vodstvo gostiju, potom je na drugoj strani bio neprecizan Gegić, a na koncu i Smith pa je susret otišao u produžetke.

Cibona je produžetak otvorila tricom Roka Prkačina, te sa četiri koša Nathana Reuversa na što Mega nije imala pravi odgovor i meč je otišao na stranu zagrebačkog sastava.

Cibonu su do pobjede predvodili Reuvers sa 24 koša i 13 skokova, Jose Vildoza je zabio 23 uz pet skokova i tri asistencije, dok je Gegić dodao 15 koševa. Na drugoj strani, Simanić je upisao 21 koš i 9 skokova, a Matej Rudan 14 koševa. Na ljestvici vode Cedevita Olimpija, Cibona i Partizan sa po dvije pobjede.