Željko Mavrović (55.), proslavljeni bivši hrvatski boksač, danas putuje u Rijad kako bi s ekipom bodrio Filipa Hrgovića u meču života protiv Daniela Duboisa, boksača iz Velike Britanije koji opet želi postati ozbiljan pretendent na drugu borbu za naslov prvaka svijeta u teškoj diviziji, nakon poraza od Usyka u meču za tri svjetske titule. Naš Hrga, pak, ima svoj cilj i plan.

Spremite se za megaspektakl. FNC 17 dolazi 1. lipnja u Štark Arenu, a prijenos iz Beograda od 19.00 možete pratiti na platformi Voyo

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Meč koji donosi puno obojici

Hrgoviću ova borba, odnosno pobjeda u njoj, donosi zadržavanje pozicije obaveznog izazivača prema IBF-u za svjetskog prvaka i meč – ili s Anthonyjem Joshuom u rujnu na Wembleyju ili s Oleksandrom Usikom nakon njegovog revanša s Tysonom Furyjem. Hrgović je neporažen u profesionalnoj karijeri. Ima 17 pobjeda, od toga 82% pobjeda je došlo prekidom (14 nokauta), prema siteu Box.Live.

Daniel Dubois, s druge strane, u ring donosi skor 20-2-0. Uz poraz od Usyka, Dubois je izgubio i od Joycea od kojeg je, pak, u WSB ligi prije 12 godina (2012.) izgubio i Hrgović podijeljenom sudačkom odlukom. Čak 19 puta prekidom je Dubois dobio suparnika. Znači, bit će to sudar dva teškaša koja itekako znaju nokautirati suparnika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Željko Mavrović je prije puta u Rijad odradio svoj dnevni uobičajeni trening. Kaže kako je u sjajnoj formi. Puca od energije i mogućnosti u sparinzima i na treninzima s mladim lavovima. U opasnom je treningu u 56. godini.

Mavrović u 'opasnom' treningu

"Haha, jesam da. Sramim se i reći, je*iga, ali ponižavam ove mlade", u šali je za portal Net.hr rekao Željko Mavrović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Šalim se, naravno. Mladi su me doveli u dobru formu", nastavlja pričati Željko Mavrović spremajući se za trening. Boks je uvijek bio dio njega i nikad iz njega nije ni izašao. Jednostavno, Željko obožava boks i ring...

"Dok sam u ovakvoj kondiciji i treninzima još bolje mogu osjetiti trenutne boksače. Imam iskustvo koje me ponovno podsjeća na sve te momente, trenutke u ringu, načine i odnose koji se događaju u jednom ovakvom sveukupnom događaju. Ide samnom u Rijad u Saudijsku Arabiju čitava jedna ekipa, desetak ljudi, koji znaju doći tu kod mene na rekreativne treninge. Neki od njih su nekad i boksali, tako da će to biti jedna snažna i tvrda boksačka podrška Filipu u Rijadu", kazao je Mavrović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL Mavrović pogađa u glavu direktom 26-godina mlađeg Ramazija Gogičašvilija u Klagenfurtu.

Hrgović je favorit protiv Duboisa. Slaže se Željko s ovim konstatacijom Stjepana Božića, člana Hrgovićevog teama, izrečenoj upravo potpisniku ovih redaka u razgovoru.

"Apsolutno. Filip ima puno veće životno boksačko iskustvo. Ima puno više boksačkih treninga. Ima puno više boksačkih mečeva, općenito gledajući i ono što me jako veseli, jesu njegov stav i izjave koje plasira u javnost posljednjih dana. Način na koji Hrga komunicira s medijima oko sebe. Napokon je nadošao na to da je apsolutno siguran u sebe, u svoju kvalitetu, mogućnosti, svoju moć. Opušten je. Zeza se i ubada svog suparnika s doskočicama koje su simpatične. I onaj njegov nekadašnji trash-talk kojeg je imao u stilu otkinut ću mu glavu, razbit ću ga, toga više nema i on zna da to nema smisla. To je sjajna promjena kod Filipa Hrgovića nabolje, jer pokazuje njegovu zrelost i kao sportaša i kao čovjeka. Divno je gledati ga. Gledam njegov nekakav intervju s engleskim novinarima, u kojem se našalio da Dubois i nije baš previše pametan i da ga se ne sluša previše što govori. Kao, pustite njega na miru".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Hrgović je promijenio boksačku komunikaciju nabolje'

Hrgović se opustio u komunikaciji i to je dobro.

"Ma da. Mogao ga je izvrijeđati, ono, kreten, idiot, ali nije posezao za tim vokabularom i riječnikom. Nego je inteligentno mu spustio, lagano ga je poškakljao", navodi Željko Mavrović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Šaka sa Srednjaka objašnjava kako Dubois donosi novac i medije, jer dolazi iz Velike Britanije, zemlje koja ima novaca, koja ima puno stanovnika, sponzora interes jedne takve nacije. Dubois je izgubio od Joycea, dok je Filip Hrgović davno prije u WSB-u izdominirao Joycea. Nije dobio u WSB-u 2012., ali je tad prve dvije runde imao dominaciju.

"Boksali su tada negdje u Engleskoj, ako se dobro sjećam. Dubois je izgubio od Usyka, od Joycea, ima dva poraza, dok Filip ne zna za poraz i to mu godi. On se osjeća kraljem, carem i to provodi i kroz intervjue, vaganja, druženju s medijima. Sjajno ga je vidjeti", priča Mavrović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Željko je jako uzbuđen što ide u Rijad. Ushićen je čitavom pričom. Dugo nije bio direktno prisutan na takvim mečevima. Veseli se druženju s Filipom Hrgovićem i njegovom ekipom, kao i sa svojim društvom. Saudijci su priuštili event na kojem možemo vidjeti čak 5 vrhunskih mečeva.

"Ulažu novac u promociju sebe i svoje države. Boks je profitirao kao nikad u povijesti dosad. Business plan im je uspio, a to je dobro i za medije", tvrdi Željko Mavrović i prelazi na "seciranje Duboisa"...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Detalji neće biti presudni, nego puno širi spektar boksa kao takvog'

"To da on ne zna primati udarce, da je quiter, to su takvi boksački detalji da ja u njih ne bi ulazio, jer bi mogao do sutra pričati i 'secirati' ono, baš baš do kraja. Takvi detalji su previše detalji da bi one presudile, odnosno da je realnost koja će donijeti prednost nekome. Kad se uđe u ring, kad ovakva dva boksača uđu u ring, onda su tu one duboke dosjetljivosti koji dolaze iz nutrine, duboke nutrine boksača, a to je ono što svaki boksač nosi u sebi. To je puno važnije i ja Filipa u ovom trenutku vidim kao onog koji s lakoćom izvlači te poante, bodove. Detalji neće biti presudni, nego puno širi spektar boksa kao takvog".

Foto: Profimedia Daniel Dubois

Što točno?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Fokusiranost, sigurnost u sebe. To će biti bitno. Ako sve bude išlo dobro Hrgović bi trebao dobiti Duboisa prije isteka 12. runde. Ja ću reći da jedna jedina opasnost kod Duboisa je da Filip u nekom trenutku zna dopustiti svojim suparnicima, u momentu kad mu ponestane daha Filipu. Tada zna suparnicima dopustiti da uđu u njega i plasiraju mu dva-tri udarca s neke poludistance. To Filip ne bi smio nikako raditi u ovom meču, jer Dubois tu zna biti vrlo-vrlo opasan. Kad počne sa serijom, ta serija traje šet-šest-sedam udaraca, koji su poludugački - polukratki, ali vrlo tvrdi. I tu se on teško može zaustaviti, kad već uđe u seriju. Mislim da je to jedina opasnost za Filipa u ovom meču. Filip je na sparinzima uvijek dominirao, pa tako i protiv Duboisa 2019., Wildera isto. Neću reći da ih je istukao, ali je bio bolji", zaključio je Željko Mavrović.