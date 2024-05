Knježević ide po titulu u Francusku! Na sparingu s Martinjakom za net.hr otkrio zašto nije nogometaš

U subotu nam slijedi veliki spektakl i borba karijere Filipa Hrgovića protiv Britanca Daniela Duboisa koja bi Hrgoviću omogućila zadržavanje pozicije obaveznog izazivača prema IBF-u za svjetskog prvaka i meč – ili s Anthonyjem Joshuom u rujnu na Wembleyju ili s Oleksandrom Usikom nakon njegovog revanša s Tysonom Furyjem.

U Hrgovićevom timu u Dubaiju bit će i Stjepan Božić, legendarni boksač koji je ujedno i trener još jednog profesionalnog boksača - Brune Knježevića, 31-godišnjaka koji koji je dobio pozivnicu za Francusku i borbu za IBA titulu.

Iako je Knježević "uletio" kao zamjena, naš boksač se nada pobjedi u meču od 10 rundi i osvajanju titule. S obzirom na to da je legendarni boksač i Knježevićev trener Stjepan Božić u Dubaiju, upražnjeno mjesto trenera popunio je Ivica Ivić, veteran boksa i kickboxinga, borac s debelim pedigreom i još aktivnom karijerom u kojoj je samo ove godine nanizao nekoliko zlata na svjetskim i europskim natjecanjima u kickboxingu. Ivić je to napravio na poziv Knježeviževa menagera Pere Colnara.

Nekoliko dana prije odlaska u Francusku, novinari net.hr-a imali su priliku biti na sparingu Knježevića s Markom Martinjakom Marvelousom, našim najboljim bare knuckle borcem i najtrofejnijim borcem ikad u povijesti tog sporta, kojeg također trenira Ivić.

Prilika koja se ne propušta. "U boksu sam 19 godina, Francuska je uletjela kao odlična prilika i nisam je htio propustiti. Trener Stjepan Božić ide s Filipom Hrgovićem, pa je uletio trener Ivić koji će mi biti u kutu", rekao nam je Knježević.

O boksu kaže da je to sport u kojem uživa i ne ulazi u mečeve kako bi na prvu skinuo glavu protivniku. "Volim boks i to je za mene kao šah, taktička igra. Nisam sileđija koji odmah melje, ja uživam u boksu", rekao nam je.

Za sebe kaže da je njegov najjači adut lijevi kroše. "Ljevak sam, iako držim gard kao da sam dešnjak. Lijeva mi je ruka prednja pa protivnike iznenadim i krošeem, to mi je specijalnost", otkrio nam je.

Krenuo iz garaže

Knježević kaže da je krenuo iz garaže i to zato što nije bilo talentiran za nešto drugo...

"Nisam bio talentiran za nogomet", smije se i nastavlja: "pa me brat odveo na boks. Godinu dana boksao sam bezveze, a onda me trener iz Nove Gradiške pozvao na državno prvenstvo i tako je krenula priča."

Iza sebe ima stotinjak amaterskih te desetak profesionalnih mečeva, nada se da će mu se tek otvoriti prilike za dobre borbe i naslove, a sparing s Martinjakom bila je odlična priprema za borbu u Francuskoj.

Martinjak za njega ima riječi hvale. "S Brunom sam i ranije pokušavao dogovoriti sparinge za svoje mečeve, sad smo i uspjeli. On je dobar i iskusan borac. Spreman je za meč, a njegovi najveći aduti su to što je brz i dugačak, odličan je tehničar", rekao je Martinjak koji je trenutačni nositelj pet pojasa i to u BKB-u u supersrednjoj i poluteškoj kategoriji, Police Gazette supersrednje kruzer kategorije i nositelj duplog dijamantnog pojasa.

Trener Ivić vjeruje da bi Knježević mogao dobro proći u Francuskoj, prihvatio je poziv da u kutu ringa mijenja trenera Božića, a o Knježeviću kaže: "On je opušten borac, lijepo radi. Odradio je sparing s Martinjakom kako bih vidio kako funkcionira. Sparing je odlično prošao i zadovoljan sam, vidjet ćemo kako će se ponašati u meču. To što ga trenira Božić svakako ima težinu, sam Božić ima vrhunsko sportsko iskustvo, držao je jake europske i internacionalne titule i sigurno ne bi radio s Knježevićem da u njemu ne vidi potencijal."

Za Knježevića dodaje da ima prostora napraviti ozbiljnije rezultate, osvrnuvši se i na Hrgovića. "U ovom sportu godinama trebate ostvarivati dobar score da bi se ukazala prilika za dobrog izazivača - pogledajmo samo Hrgovića koliko godina niže uspjehe da bi dobio dobru priliku. Puno je faktora koji se moraju poklopiti", rekao je Ivić koji trenira i Martinjaka.

Sam Martinjak uskoro odlazi u SAD gdje se nada dogovoru za nove šanse, nove mečeve i premije. Podsjetimo, Martinjak je početkom svibnja osvojio peti naslov u BKB-u nakon što je u Londonu nokautirao Kevina Greenwooda. Trebalo je svega 49 sekundi da Martinjak doslovno uspava protivnika.

Nakon dvostrukog direkta i krošea, Greenwood je zaspao na podu i trebalo je nekoliko minuta da ga probude. U međuvremenu Amerikanci su od Britanaca otkupili BKB, najbolji bare knuckle borci sada su pozvani u SAD gdje će moguće pregovarati o novim ugovorima, vjerojatno većim premijama i sponzorstvima.

"Očekujem da bih mogao imati dva do tri meča na godinu, što po Americi, što u Dubaiju", rekao nam je Martinjak.

S obzirom na to da smo bili u dvorani koja okuplja ozbiljne i trojfejne borce, pitali smo 41-godišnjeg Ivića je li mirovina blizu ili...

"Ma kakvi, odlazim sredinom lipnja u Mađarsku na najveći kickboxing kup u Europi, bit će nekoliko tisuća ljudi. Vodim sa sobom nekoliko mlađih boraca, nove nade kickboksinga koji će nastupiti na Hungary Openu. A ja? Idem po novu titulu prvaka svjetskog kupa", najavljuje dobro raspoloženi Ivić.

Podsjetimo i to da je on na prošlom svjetskom prvenstvu kickboxinga odnio broncu jer nije imao nesreću i u borbi slomio palac noge te nije mogao dalje od bronce.

S obzirom na to da je svoju karijeru do sad morao nebrojeno puta pauzirati zbog desetak lomova i drugih ozljeda, pitali smo ga kroz šalu što planira slomiti u Mađarskoj. Spremno je odgovorio: "Protivnika!"

