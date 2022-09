Teško je istaknuti koliko je profesionalnih mečeva odradio Mirko Cro Cop Filipović u svojoj karijeri. Bilo je tu legendarnih predstava i nevjerojatnih poteza, ali i potpuno neočekivanih poraza.

Jedan od takvih dogodio se 25. rujna 2010. godine na UFC 119 priredbi gdje se Mirko našao u ringu s Frankom Mirom, strašnim teškašem koji je godinama dominirao u oktogonu. Bio je prvak teške kategorije, kada je svladao Tima Sylviju 2004. godine. Borio se s raznim velikanima, a upisivao je pobjede protiv Brocka Lesnara, Minotaura Nogueire, Cheicka Konga, Roya Nelsona i, nažalost, našeg Mirka Cro Copa.

Mirko i Mir sastali su se 2010. godine u Indianapolisu. Bila je to ne pretjerano atraktivna borba, koja je završila u trećoj rundi na štetu našeg velikana Mirka.

Kobno koljeno

Prve dvije runde protekle su relativno mirno; nisu padali opasni udarci s nijedne strane, a onda je uslijedila treća, kobna runda. Mirko i Frank Mir su ušli u razmjenu, došli su i do ograde, nakon čega su se odmaknuli jedan od drugoga. Sve je izgledalo nekako mlako, lagano, najbolji hrvatski MMA borac krenuo je prema Miru, probao je lijevom rukom pogoditi Amerikanca u glavu, ali je on na to strašno reagirao.

U pravom trenutku koljenom je pogodio našeg Mirka u glavu, a on je pao kao pokošen. Uslijedilo je nekoliko udaraca na parteru prije nego što je sudac uskočio između dva borca i zaustavio meč. Mirko je bio vidno dezorijentiran, dok je Mir mirno proslavio pobjedu nad velikanom borilačkih sportova. No, zanimljiva je i pozadinska priča uoči meča, koju je Mirko otkrio tek koju godinu kasnije.

Naime, Mir se trebao boriti protiv Minotaura, umjesto kojeg je uskočio naš Mirko. U jednom trenutku organizatori su mislili kako će morati odgoditi i ovaj meč, jer je naš Mirko na posljednjem treningu u Hrvatskoj zaradio ozljedu oka. Ipak, odradio je liječničke preglede u SAD-u te je bio spreman za meč protiv Franka Mira. U kasnijim razgovorima Mirko je otkrio kako je tri tjedna prije borbe pretrpio herniju diska, ali nije ništa govorio čelnicima UFC-a kako one bi pomislili da se želi izvući od borbe s opasnim Mirom.

Iako je prošlo tako kako je prošlo, Mirko je pokazao veliko srce te je usprkos ozljedi nastupio protiv, tada, jednog od najboljih teškaša u UFC-u.