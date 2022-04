Već mjesecima se najavljivala borba između snagatora Martyna Forda i Sajada Gharibija, poznatijeg kao iranski Hulk. Forda pak zovu "najstrašnijim čovjekom na svijetu", a obojica su prave gromade.

Borba između "najjačih ljudi na svijetu" odgađana je u nekoliko navrata, a trebala se održati 30. travnja u Londonu. Ipak, meč je ponovno otkazan.

Britanac je izjavio kako je meč otkazan, a svojim je riječima dao naslutiti da je odustao iranski Hulk.

S kim će u ring?

"Reći ću sada nešto što nisam htio objaviti, ali nažalost, moja borba zakazana za 30. travnja je otkazana. Događaj u O2 Areni bit će održan, samo je otkazana moja borba i to zbog razloga koji nisu pod mojom kontrolom. Nije potrebno biti genije da bi se shvatilo zašto", poručio je Ford.

"Ne želim ponovno pričati o tome, potrošeno je previše vremena i energije. Još uvijek sam u treningu, naporno treniram. Sigurno ću se boriti samo ne znam s kim i kada, ali to će se dogoditi", pojasnio je.

Dvojac se nedavno suočio, a iranski Hulk se u dva navrata našao na podu. Nakon toga je Hulk plakao pred kamerama i tvrdio da ga se obitelj odrekla zbog sramote. Čak je priznao i da uzima tablete kako bi si olakšao spavanje i riješio se anksioznosti.

"Nije bio ono što sam očekivao. Mislim da nas je jednostavno zavarao photoshopom. Kad ga vidite u stvarnom životu, nije toliko impresivan kao na fotografijama", rekao je Britanac.

Najstrašnij protiv najjačeg

A sada se pojavila informacija kako bi novi protivnik "Najstrašnijem čovjeku na svijetu", mogao biti "Najjači na svijetu", ljudska planina - Hafthór 'Thor' Björnsson. Islanđanin je popularan zbog uloge Planine u seriji Igra Prijestolja, a Ford je nedavno komentirao njegov okršaj protiv Halla.

"Thor je vrlo nervozan posljednjih dana. Kao što sam rekao i uoči borbe, smatram da je Thor premekan", poručio je Ford.

Islanđanin je pak uoči meča između Hulka i Forda istaknuo kako bi se volio boriti protiv Britanca, što bi se sad moglo i ostvariti. Ford tvrdi da bi svladao Planinu, s čim se ovaj, naravno, ne slaže.

"Ne slažem se. Mislim da bi ga zdrobio, ali je Ford favorit u borbi s iranskim Hulkom. On uopće nije u formi", komentirao je, sada, odgođenu borbu. Planina se osvrnuo i na revanš s Eddiejem Hallom:

"Mora si istetovirati "Najjači čovjek na svijetu" na svoje tijelo. Onda mi mora uplatiti 200 tisuća dolara. Ako održi riječ, a nadam se da hoće, onda sam 100 posto siguran da ćemo odraditi revanš. Ako on to stvarno želi, napravit će to", rekao je.