Rekorder teške kategorije i nekadašnji najmlađi prvak u povijesti osvrnuo se na borbu

Fury protiv Wildera. Još jedan boksački klasik očekuje nas u noći sa subote na nedjelju.

Prva borba upisana je u anale kao jedna od najboljih u povijesti boksa. Iako se očekivao brzi nokaut, Wilder i Fury su išli do kraja, a najfascinantniji trenutak borbe bio je onaj kad je Fury ustao nakon što ga je Wilder pravim bombama poslao na pod.

Tu je borbu prokomentirao i veliki Mike Tyson koji se prisjetio trenutka u kojem je Fury gotovo magično “ustao iz mrtvih”.

‘Ta je zezancija njegov način borbe’

“Ne znam kako da to opišem… To je bilo kao u bajci“, rekao je Iron Mike za američke medije.

“Scenarij se obistinio, pao je, a onda se – podigao. Izgledalo je nemoguće, činilo se da je gotov, ali on se ipak vratio u meč.”

Rekorder teške kategorije i nekadašnji najmlađi prvak u povijesti osvrnuo se i na Furyjev neobičan stil.

“Mislio sam kako je pomalo klaun. No ta je zezancija njegov način borbe, to je njegov duh. Ne mogu to prosuđivati, on ima svoj stil. No znam da je zaprepastio sve kada je ustao”, zaključio je jedan od najvećih boksača svih vremena.