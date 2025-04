Filip Hrgović u najkritičnijem trenutku svoje profesionalne karijere, nakon poraza od Daniela Duboisa, u meču na britanskom tlu protiv Britanca koji je nosio jako puno rizika, ne samo za Hrgovića nego za obojicu, uspio doći do najveće pobjede u karijeri.

Bio je to meč dva boksača koji su tražili priliku za povratak u gornji dom teške kategorije. Hrgović, sedam godina mlađi od suparnika, pobijedio je Joycea jednoglasnom odlukom sudaca (97-93, 96-95, 98-92) u manchesterskoj Co-op Live Areni u sklopu Queensberryjeve "Heavy Impact" priredbe i tako mu uzvratio za onaj poraz 2013. u WSB-u kad su obojica bili amaterski superteškaši. Filip je u napetoj borbi nakon 10 rundi izborio važnu pobjedu koja ga vraća u boksačku elitu.

Bivši privremeni WBO prvak u teškoj kategoriji Joyce se nadao oporavku nakon što je u zadnje četiri borbe upisao tri poraza, pri čemu je u travnju i rujnu 2023. dva puta izgubi od Kineza Zhileija Zhanga, dok je Hrgović tražio povratak na pobjedničke staze nakon što je prošlog prosinca prvi put u karijeri izgubio od Daniela Duboisa.

Vlado Božić, poznati boksački trener, za Net.hr dao je stručni komentar meča...

"Ne bi rekao da je meč bio dosadan, nego jednodimenziolan. Vidi se da je Hrgović od zadnjeg meča trenirao, čekao svoju priliku, dočekao je priliku da se vrati i vratio se, najbitnije da je pobijedio", kazao je u uvodu Vlado Božić.

Nije tako lako pobijediti Britanca na britanskom tlu.

"Koliko god to lako izgledalo, ali nije. To ovako ljudima ispred TV-a izgleda, ali vjeruj mi da nije. Jer oni, da mogu i imaju priliku, oni će to okrenuti, okrenut će vodu na svoj mlin."

Flip Hrgović je izabrao zanimljivu taktiku, dosta se povlačio prema konopcima, išao unazad i iz kontre pogađao Joea Joycea...

"To je prošlo zato što je Joyce dosta spor i težak i, kažem, nije to taj Joyce od prije par godina, očito da je na zalasku svoje karijere i da su prošle njegove najbolje izvedbe. Očito da je na njega ostavilo traga porazi od Zhanga. Meni se kod Hrgovića jedino ne sviđa to što je, a to se vidi, da je razjačao muskulaturu, sve je to super, za ovaj meč mu je to prošlo, ali po meni on ima 5-6 kg viška. Trebao bi masno tkivo koje ima okrenuti u mišiće, pojačati kardio, jer u mečevima koji mu dolaze to mu neće proći, neće moći izdržati taj visoki tempo tipa protiv Usyka, gvorim sad napamet, bilo kojeg boksača koji ima malo jači tempo. To je teška kategorija, ali nije to ona teška kategorija od prije 15-20 godina gdje su se udarali dva udarca - pauza, jedan dva udarca pa pauza, to je prošlo vrijeme".

Što bi još Hrgović trebao napraviti, promijeniti?

"Mislim da bi Hrgović trebao pročitati koju knjigu malo i probat odigrat koju partiju šaha. Nije čak ni bitno koji žanr knjige nego jednostavno da malo pročita koju knjigicu i da proba odigrati koju partiju šaha. Nije bitno hoće li pobijediti u njoj, samo neka proba odigrati. Meč nije samo meč u ringu, meč je prije meča, meč je poslije njega, meč je i ponašanje. Mora se odlučiti hoće li biti ozbiljan ili pokušat glumiti nešto što nije".

Hrgović je izjavio nakon meča da bi volio dobiti revanš protiv Duboisa...

"Hrgović ga može dobiti, on je tu, on je TOP 3-4 teškaša svijeta, Hrgović svakog može pobijediti, svakog, može dobiti i Usyka, može svakog, samo mora biti frenkventan, mora parirati tempu i frenkvenciji, a da bi to učinio mora pojačati kardio, ne smije imati više od 105 do 106 kg, ali frenventnih, funkcionalnih, da može isto boksati prvu, sedmu, osmu ili dvanaestu rundu. Ovo je bio meč na deset rundi, ne kažem da ne bi izdržao 12 rundi s ovom spremom, ali nije poanta izdržati meč, poanta je u kakvom ritmu ćeš ga sprovesti, voditi i koliko ćeš udaraca uputiti. Uvijek govorim - nije bitno kako je veliko zvono, nego kako zvoni", zaključio je Vlado Božić.

