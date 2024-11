Vatrogasac Andi Vrtačić: 'Zelg mi s*** da sam prenabrijan, ali ne mogu dočekati da uđem u kavez!'

I Istra ima svog Stipu Miočića! Naravno, ne radi se o borcu koji je u UFC-u, ali nikad ne reci nikad! Radi se naravno o poveznici koji imaju Stipe i Andi - to su MMA i posao vatrogasca. Andi u FNC-u nije nastupio od petog mjeseca prošle godine, kada je u prvoj rundi poražen od Robina Roosa, tako da mu je ovo zasigurno meč koji jedva čeka.

Platforma Voyo od 18.30 prenosi spektakularni FNC 20 event.

"Uzbuđen sam kao malo dijete, nisam se borio godinu i pol dana. Dolazim u najboljoj verziji, to garantiram svima. Ovo je novi Andi! Imao sam brojne ozljede, nema što me nije zadesilo. Ne osjećam taj ring rust, dapače, to mi je motivirajuće. Luđi sam nego ikad, samo čekam da zakoračim u kavez. Zelg mi s*** od 0 do 24 da se smirim jer sam prenabrijan", rekao je Andi koji nikako nije mogao na zelenu granu s protivnicima za ovaj event. Čak četiri opcije su se pojavile kroz pripremni period. Na kraju će ukrstiti rukavice s Kamilom Oniszczukom.

"Baš me briga tko je protivnik. Uopće me to više ne zanima. Prvo je trebao biti Alessia di Chirica, ali on se ozlijedio. S mojim sadašnjim protivnikom prvo nije bilo moguće dogovoriti uvjete, ali je ipak pristao. Taktika mi se jako promijenila od prvog protivnika", rekao je vatrogasac iz Pule koji je u dosadašnjoj karijeri nije ima sreće s ozljedama.

"U prošloj borbi noga mi je pukla na tri mjesta. Došlo je poslije i do puknuća prednjeg križnog, dislokacije ramena... Napravio sam adekvatnu rehabilitaciju, radio sam na snazi u teretani jedno pola godine, ojačao sam dosta i nabio kilograme. Zadnjih pola godine sam se vratio svim segmentima MMA borbe", objasnio je i najavio spektakl u Zagrebu.

"Ovo je prvi event na kojim bi volio da sam prva borba kako bi mogao onda poslije sve borbe redom pogledati. Ovo je najveći borilački event u povijesti balkanskog MMA", rekao je.

"Ako baš moram nešto izdvojiti, mislim da će gledatelji vidjeti novu verziju Andija u stand-upu. Brutalno sam napredovao u boksu zahvaljujući Marku Čaliću", najavio nam je Andi i poručio za kraj.

"Prvo se želim zahvaliti Kamilu Oniszczuku jer je prihvatio meč. Želim samo poručiti i njemu i publici da ću napraviti ludnicu i da želim da napravimo sve da dobijemo bonus za borbu večeri", zaključio je Andi.

