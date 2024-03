Ljubitelji borilačkog sporta dolaze na svoje, pred vama je podcast 3x5 koji vam donosi Voyo. Podcast ćemo imati svakog mjeseca i donositi sve najave i najzanimljivije stvari koje nas očekuju na Voyo, a prvi gost bio Vaso Bakočević kojeg čeka borba na BFKC 56 u Bugarskoj 22. ožujka. Protivnik u njegovom četvrtom meču bez rukavica bit će mu egipatski borac Ramadan Nooman.

"Neću žuriti nigdje, ima pet rundi po dvije minuta, spreman sam, zanima me samo pobjeda"; započeo je Bakočević pa nastavio:

"Imam tri meča, to je u odnosu na protivnika velika prednost koji će debitirati. Mene su mu dali kao nekoga za debi, tako da mu to neće biti dobra. Sve što o njemu znam je kako se zove i kako izgleda. Zapravo, ne znam više ni kako izgleda, zaboravio sam. Iskreno, mislim da ću ga izmasakrirati. Sve je na mojoj strani, ali vidjet ćemo, jedna greška te može koštati, jedna greška te može koštati."

Otkrio je Vaso kako uvijek potpisuje s organizacijama ugovor na jedan meč, pa je istaknuo:

"Sve govori prema toma da ću uskoro rukavice okačiti na klin i nastaviti se tući golim šakama. Ne mogu ti reći da ću to stvarno napraviti jer imam masu dobrih ponuda, ali u mojoj glavi ja sam bare knuckle borac, te bivši MMA borac."

Osvrnuo se i na potencijalni trilogiju s Francisom Barriom Croatom, i to da odrade možda borbu u bareknuckleu.

"Ako ima imalo mozga neće pristati na to jer možemo doslovno poginuti. Ali samo za ozbiljnu svotu novca bi pristao. Ali realno on bi trajao rundu, ne zato što sam ja neki vrhunski boksač, nego sam u odnosu na njega Floyd. Ali on je dokazao da je u MMA bolji od mene i za to skidam kapu."

Na Voyo ćete uz BKFC moći istog dana pratiti i Bellator, dok nas ovog vikenda, 16. ožujka očekuje KSW 92 na kojem će se boriti Miljan Zdravković.

"Ne znam protiv koga se bori, ali ima sedam borbi i sedam pobjeda, često dođe kod nas na sparing i na trening. Želim mu puno sreće. Pobjedom bi mogao u top 5, možda i top 3, što znači da bi uskoro mogao u borbu za pojas."

Vaso se tamo borio 2014.

"Ono što znam da sada plaćaju puno bolje, što je borcima najbitnije. Uvijek imaju dobre borce na rosteru, ali uvijek forsiraju te svoje Poljake. To mi je preforsirano, ali opet razumijem sve."

Na KSW-u ćemo gledati i Daniela Rutkowskog.

"Nešto mi je poznat, a onda se sjetim da je to lik koji je nokautirao Pejića, a ti kad pogledaš, tko Pejića nije nokautirao, samo onaj koji je na bus žurio", rekao je Vaso kojeg u MMA čeka borba u Puli u rujnu upravo protiv Pejića, a prije toga snimit će reality show.

Za kraj mjeseca na Voyo čeka nas FNC u Ljubljani 30. ožujka.

"Dolazim sigurno, borit mi se sparing partner Aleksandar Janković protiv Bojana Kosednara. To će biti vrhunski meč, a i ostatak carda je bomba. Jedva čekam."

Vaso je otkrio i kako će FNC u lipnju dolazi u Beograd te kako će se tamo boriti u bareknuckleu, a ne u MMA.

"Imam nekoliko imena na umu, a prvo da riješim Egipćanina, a onda ćemo vidjeti za Beograd."