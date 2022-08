Uoči revanša protiv Anthonyja Joshue, Oleksandr Usyk dao je za The Guardian intervju o ratu s Rusijom i teškim obiteljskim trenucima:

Tihim glasom Usyk se prisjećao kako je rođendan njegove kćeri Jelizavete bio u sjeni tragičnog događaja, 24. veljače, na dan kada je Rusija napala Ukrajinu."Bio je to dan kada je napunila 12 godina i zato je, naravno, malo plakala", rekao je Svjetski prvak u teškoj kategoriji i prošao rukom kroz vlažnu kosu i na trenutak mu se učini kao da se vratio kući tog strašnog zimskog jutra kad su pale prve bombe.

“Moja supruga je razgovarala s njom, objašnjavala joj je što se dogodilo, a moja kći je ubrzo vrlo dobro shvatila s čime se svi suočavamo u Ukrajini”, kaže Usyk. “Bilo je teško, ali uspjela je i najvažnije je da je sada sigurna. Bit će ona dobro.”

'Ne želim da moraju lagati'

Pobijedio je Joshuu već u svojoj trećoj borbi u teškoj kategoriji, ali mu se kilaža zbog stresa promijenila:

"U prvom mjesecu rata izgubio sam 10 kila", kaže Usyk dok se prisjeća kako je, poput mnogih Ukrajinaca, smršavio usred stresa i briga. “Ali kad sam se počeo pripremati za ovu borbu, brzo sam dobio na težini i moj tim je uložio sav ovaj nevjerojatan rad kako bi ojačao moje tijelo. Ne želim puno govoriti o težini, ali glavna stvar je da se osjećam nevjerojatno dobro i snažno. Možete to vidjeti i u teretani, ali stvarno ću to dokazati i u ringu", ispričao je Ukrajinac.

Novinaru The Guardiana je otkrio što misli o tome da njegova djeca gledaju borbu: “Stvarno vjerujem svojoj djeci i na njima je hoće li vidjeti borbu. Čak i ako im kažem da ne mogu gledati, vjerojatno će to ipak učiniti. Ne želim da moraju lagati i reći da nisu gledali. Želim zadržati taj odnos povjerenja i biti iskren s njima. Vjerujem im da znaju što je najbolje za njih i gledaju li me kako se borim ili ne”, zaključio je poznati boksač.