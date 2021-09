Jedan od najboljih MMA boraca u povijesti UFC-a, Jon Jones, uhićen je u Las Vegasu u petak ujutru po lokalnom vremenu. Dogodilo se to nakon što je u četvrtak navečer ušao u UFC-ovu Kuću slavnih.

Bivši prvak poluteške kategorije uhićen je zbog nasilja u obitelji i optužba za oštećenje vozila i neovlašteno 'petljanje' po istom. Za sada nema nekih dodatnih detalja osim da mu je određen 12-satni pritvor.

"Ne znamo još sve detlje. Ne mogu ništa komentirati. Moram prvo razgovarati s njim", rekao je za ESPN njegov savjetnik Richard Schaefer.

A nakon što je ušao u UFC-ovu Kuću slavnih Jones je progovorio je o povratku u oktogon, ali ovaj put kao borac teške kategorije.

"Trenutno sam na oko 115 kilograma. Namjeravam se podići na oko 123 i to trenutno radim jako dobro. Želim biti tehnički najbolji teškaš, najsnažniji i najbolje kondicije. Na tome ću strpljivo nastaviti raditi, imam još par mjeseci ispred sebe. Ako je netko impresioniran time kako sad izgledam, pričekajte dok me vidite u borbi. Prije bih krenuo trenirati deset tjedana prije borbe, a sad prvi put u karijeri treniram konstantno. Moje kondicijsko stanje je već sada spremno za borbu. Kad završim sa svime bit će to na još višem nivou. Osjećam se bolje nego ikad, bolje spavam, bolje jedem i pijem manje alkohola. Mislim da ću se vratiti u drugoj četvrtini iduće godine", kazao je Jones.