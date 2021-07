Najpopularniji MMA borac svih vremena Conor McGregor jutros je po hrvatskom vremenu u Las Vegasu, na UFC 264 eventu, izgubio od Dustina Poiriera, jer zbog ozljede (lom gležnja) nije mogao nastaviti borbu poslije prve runde...

Conor slomio gležanj

Irski borac iskrenuo je gležanj i slomio ga. Nakon toga je samo sjeo nekoliko sekundi prije kraja runde. Kad je bilo jasno da ne može nastaviti meč, Conor je s poda urlao "liječnički prekid" kako bi se osigurao da mu se poraz ne bilježi kao predaja...

McGregor nije sportski podnio poraz u borbi prije koje je najavljivao da će ubiti protivnika u kavezu, ali jednostavno on je takav, on mora napraviti neki šou, nažalost i vrijeđati... McGregor je na kraju bio taj koji je elitni Octagon napustio na nosilima a ne u lijesu njegov suparnik. Bio je ovo njihov treći sraz i druga pobjeda Poiriera, dok je Irac doživio šesti poraz u 28. meču...

"Znam da nema nekih ograničenja, barijera kad je u pitanju trash-talk ali ubojstvo je nešto sa čime se ne razbacuješ samo tako. Za to nema opravdanja. Tip je rekao da će me ubiti i takve stvari, to se ne govori ljudima", rekao je Poirier o degutantnim Conorovim prijetnjama...

Poirierov pobjednički govor

Također, iz istog sjedećeg položaja u kojem je dočekao kraj borbe, McGregor je gledao Poirierov pobjednički govor u kojem je Amerikanac natuknuo da je do ozljede došlo puno ranije, kad je blokirao jedan Conorov pokušaj low-kicka.

"Karma nije kuja, nego ogledalo. Ovaj tip je govorio pogrešna s*anja, a ja sam naporno radio. Ponekad se ovakve stvari događaju, ali ja sam pobijedio na kraju priče", rekao je Poirier dok je McGregor s poda galamio:

"Izudarao sam ga do krvi", prenosi Sportsnews njihove riječi.

Nije se ludi Irac mogao pomiriti s porazom te je nastavio s prijetnjama...

"Ovo nije gotovo, daleko je od toga. Riješit ćemo ovo izvan oktogona, nije me briga", vrištao je McGregor, a onda prešao na još osobniju razinu...

McGregor prekoračio granicu osobnog ukusa

Na presici i na društvenim mrežama, naime, McGregor je neprestano spominjao suprugu Dustina Poiriera Jolie. Na vaganju dan prije Irac je otišao još dalje.

"Tvoja žena mi je u privatnim porukama! Hej, mala, javi se, popričat ćemo. Dobro izgledaš, kujice mala", vikao je nemoćni McGregor...

Poirierova supruga Julie nije bila impresionirana time, nego je Ircu samo pokazala srednji prst. Sve u svemu, bilo je veselo.