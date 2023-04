UFC-ova legenda Nate Diaz u središtu je nezapamćenog skandala koji je šokirao javnost. Naime, Nate Diaz prije tri dana snimjen je u divljoj uličnoj uličnoj tučnjavi nakon kontroverznog pojavljivanja na boksačkom događaju Misfits na kojem je također gađao glumca Chase deMoora, zvijezdu Netflixa - bocom.

Prvo gađao bocom glumca

Britanski tabloid The Sun kontaktirao je 38-godišnju UFC legendu kako bi ga zamolili za komentar nakon što je prisustvovao boksačkom eventu u New Orleansu kako bi podržao svog borca ​​Chrisa Avila. Stockton Slugger, kako je Nateu Diazu nadimak, postao je viralan nakon što je bacio bocu vode na Netflixovu reality zvijezdu Chasea DeMoora, a osiguranje je bilo prisiljeno uskočiti i spriječiti metež pokraj ringa koji je nastao i prijetilo je neviđenom eskalacijom...

DeMoor, koji je glumio u Netflixovim serijama Too Hot To Handle i Perfect Match, diskvalificiran je iz svoje vlastite preliminarne borbe protiv Stevieja Knighta nakon što je zadao niz udaraca koji su doveli do tučnjave u ringu prije njegove ružne svađe s MMA asom.

DeMoor je kasnije tweetao:

“Nate Diaz se odlučio naljutiti i pogoditi me bocom vrhunske kvalitete, to je slatko brate. Samo sljedeći put nemoj bježati. I prestani provoditi noći u klubu pokušavajući iskoristiti svoju usahlu MMA karijeru da privučeš studentice dok si vani u New Orleansu."

Onda uspavao lika na ulici

Ali, to nije bila jedina svađa, tj gužva u kojoj je Diaz završio. Internetom se sada proširila snimka borca u uličnoj tučnjavi kongresnog centra XULA u New Orleansu. Dok ga gomila promatra, Diaz se na snimci vidi kako se svađa prije nego što prima nepoznatog muškarca s rukama oko vrata, a neidentificirana osoba nakon toga samo pada na beton, nepomično. MMA borac Nate Diaz trenutno se priprema za svoj profesionalni boksački debi nakon što je ovog mjeseca potvrđeno da će se suočiti u ringu s Jakeom Paulom u kategoriji catchweight u American Airlines Centeru 5. kolovoza u Dallasu.

Kako će sve završiti?

No, pitanje je kako će završiti ovaj skandal. Naime, prema prenošenju New York Posta, zbog tučnjave na ulici i bacanja u nesvjest muškarca za Nateom Diazom izdan je uhidbeni nalog od strane policije New Orleansa zbog sumnje da je počinio napad drugog stupnja, prema više izvješća. Čini se da je Diaz gušio TikTok influencera Rodneyja Petersena i uspavao ga tijekom tučnjave u ulici Bourbon u videu koji se pojavio nakon što je MMA legenda prisustvovala boksačkom eventu u petak navečer u XULA Convention Centeru, gdje je podržao Chrisa Avila u pobjedi nad Paulom Bambom.