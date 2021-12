Američki MMA borac Chris Daukaus borit će se u sjledećoj UFC-ovoj priredbi protiv Derricka Lewisa. Bit će to okršaj dvojice pretendanata na Ngannouv pojas u teškoj UFC-ovoj kategoriji. Daukaus je najavio ovu njihovu borbu.

"Prozvao sam četiri borca vjerujući kako ću dobiti jednog od njih, no UFC je imao drugačije planove. Nisam očekivao da ću tako rano dobiti ovakvu borbu. No, tu sam, pobjeđujem i ako je potrebno samo to raditi, nastavit ću tako", rekao je Daukaus u razgovoru za BJPenn.com.

Kakva je situacija sa Stipom?

Zanimljivo je da je prozvao i Stipu Miočića, koji se nije borio još od poraza protiv Ngannoua i izgubljenog naslova prvaka.

"Iskreno, ne znam što se može dogoditi. Moramo prvo vidjeti kako će proći borba Ganea i Ngannoua. Ne znam hoće li biti revanša, kao što ne znam niti kakva je situacija sa Stipom. No, ako se Stipe želi boriti, ja se želim boriti protiv njega. Bila bi to borba za prvog izazivača", rekao je Daukaus.