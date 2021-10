Nastavljaju se uzbuđenja za hrvatski olimpijski boks i sve one koji ga vole. Nakon što je boksačka reprezentacija Hrvatske započela Svjetsko prvenstvo u Beogradu s četiri pobjede u nizu i postala prva priča prvenstva, taj niz prekinut je jednako neugodnim nizom poraza.

Četiri uzastopna poraza za hrvatske boksače

Čak četiri hrvatska boksača za redom su eliminirana. Trojica mladih debitanata hrabro su pali u svojim nastupima na najvećoj boksačkoj sceni u dosadašnjim njihovim mladim karijerama, ali ostaje nam dojam kako je najbolji hrvatski olimpijski superteškaš iz BK Leonardo Marko Milun jučer mogao i morao više. Uostalom, on je jedan od tri boksača s ovog rostera koji su već osvajali velike seniorske medalje, pa smo svi očekivali kako će Milun i u Beogradu ostvariti rezultat.

Jedan od te trojice, Damir Plantić, najiskusniji hrvatski boksački olimpijac, je svoj prolazak u drugi krug već osigurao a danas će to pokušati talentirani boksač BK Gladijator Toni Filipi (25), brončani s Europskog prvenstva prije dvije godine, uz Plantića najstariji član reprezentacije od boksača, koji ulazi u ring beogradske Štark Arene u meču teške kategorije (do 92 kg). No, njegov posao je već u prvom kolu itekako težak. Čega ga boksač koji ga je već dva puta ranije savladao, posljednji put 2018. godine. Točnije, porazi su protiv njega došli u finalima Prvenstva Europske unije i Mediteranskih igara.

To je 23-godišnji Aziz Abbes Mouhiidine, boksač iz Italije, s kojim se Toni nedugo prije prvenstva susreo i na pripremnim sparinzima. Aziz Abbes Mouhiidine je boksač koji baš nema neku izraženu boksačku tehniku jer dolazi iz karatea. Čuli smo se jutros s Tomom Kadićem u Beogradu:

Težak meč za Tonija

"Bit će to sigurno težak meč za Tonija. Aziz Abbes Mouhiidine ima specifičan stil boksa jer je ipak u boks došao iz karatea. Onako, pogodi udarac, drži, suci mu to toleriraju. Bit će to za hrvatsku boksačku reprezentaciju, mene kao i Tonija osobno jako težak i nezgodan meč. Mislim da Toni jednostavno mora boksati prljavo i pregaziti ga, u nekom standardnom stilu kojeg svi volimo. Neće tu biti neke pretjerane izmjene udarac, već jedna rovovska bitka u kojoj mi moramo pobijediti. No, kopali smo tunele puno godina i nadam se kako je došlo vrijeme da isplivamo van na površinu", govori nam Tomo Kadić i nastavlja:

"Uvijek na SP-u netko pobijedi a netko izgubi. Imali smo sreću da smo prvenstvo otvorili s pobjedama, pa je ostalo puno pozitivne energije. No, i ovi porazi nisu nas pokolebali nego su nas nešto naučili. Naravno da su dečki tužni, svaki sportaš je tužan nakon loše izvedbe jer očekuju najviše. Kao reprezentacija smo ostali složni, svi za jednog, jedan za sve. Tako koračamo dalje".

Okrenuli smo broj i Tonija Filipija, koji s nestrpljenjem iščekuje meč i odmara uoči njega:

'Spreman sam'

"Spreman sam. Poznajemo se mi dobro, dva puta me dobio. Da, dosta prljavo boksa. Nezgodan je i on radi standardno, uvijek isto. Treba mu odgovoriti isto tako, malo prljavim udarcima. On će grliti u borbi tako da trebam samo raditi. Očekujem pobjedu, dat ću sve od sebe a ostalo je na sucima".

Filipi protiv talijanskog teškaša nastupa u osmom meču popodnevnog programa (RING B) od 13 sati (predviđeni početak oko 14.35 sati). No, nije on jedini hrvatski predstavnik danas na SP-u. U kategoriji do 71 kg Čakovčanin Filip Kolar borit će u 1/16 finala protiv Norvežanina Dona Eminija. Kolar će boksati deseti meč večernjeg programa od 18 sati (RING A), predviđeni početak je iza 20 sati.