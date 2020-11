WBC-ov prvak u teškoj kategoriji Tyson Fury objavio je da se neće boriti ove godine, već da je spreman za meč koji će se dogoditi u 2021. godini.

Kralj Cigana objavio je tu vijest na svom Twitteru:

„Kralj Cigana vraća se 2021. godine. Samo oni koji su me podržavali sto posto od mog povratka doživjet će sa mnom slavu“, poručio je Fury.

The Gypsy King is returning in 2021. Only those that have supported me 100% since my comeback will be with me for the glory.

— TYSON FURY (@Tyson_Fury) November 15, 2020